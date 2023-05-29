29 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1961) родился КЕНЖИН Ергазы Асиевич - полномочный представитель Правительства Республики Казахстан в Комитете полномочных представителей правительств глав государств - членов Объединённого института ядерных исследований.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанская) области. Окончил Томский политехнический институт, инженер-физик (1984).

Трудовую деятельность начал в 1982 году. В различные годы работал в исследовательских центрах, в том числе в Институте атомной энергии «Национального ядерного центра РК» начиная с должности старшего научного сотрудника лаборатории (1994) до заместителя генерального директора по атомной энергетике (2013); далее работал в Научно-техническом центре «Безопасность ядерных технологий» (2013-2015).

Сфера его научных интересов связана с исследованиями конструкционных материалов ядерной и термоядерной техники в условиях реакторного облучения. Генеральный директор республиканского государственного предприятия «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2007), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «20 лет международному антиядерному движению «Семей-Невада» (2009); нагрудными знаками «Қазақстан Республикасы атом саласының еңбек сіңірген қызметкері», «20 лет закрытия полигона» (2011).

47 летназад (1976) родился АМИРОВ Рашид Амирович - первый заместитель прокурора Алматинской области.

Родился в Алматинской области. Окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. Аль-Фараби, юрист-правовед (1997).

Трудовая деятельность: заместитель директора ТОО «Береке» г. Алматы (1998-1999); помощник прокурора Жетысуского района г. Алматы (1999-2001); старший помощник прокурора Жетысуского района г. Алматы (04.2001-11.2001); прокурор отдела по надзору за законностью в деятельности общественных движений управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Алматы (2001-2002); прокурор отдела по надзору за законностью применения законов в социальной и общественной политической сферах прокуратуры г. Алматы (2002-2003); старший прокурор отдела по надзору за законностью применения законов в экономической сфере, о собственности и защите предпринимательства управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Алматы (2003-2004); заместитель прокурора Турксибского района г. Алматы (2004-2007); заместитель прокурора Ауэзовского района г. Алматы (2007-2010); прокурор Балхашского района Алматинской области (2010-2013); прокурор г. Талдыкоргана Алматинской области (2013-2017); прокурор Енбекшиказахского района Алматинской области (2017-2019); заместитель прокурора Алматинской области (04.2019-09.2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

47 лет назад (1976) родился РОМАНОВ Роман Сергеевич - президент АО «Алюминий Казахстана».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, экономика и менеджмент.

Трудовая деятельность: экономист отдела пруденциального регулирования управления банковского надзора банка, начальника отдела Национального банка РК (1996-2001); консультант отдела, старший консультант отдела аудиторских и бизнес-консультационных услуг филиала международной сети компаний «ПрайсуотерхаусКуперс» (2001-2005); вице-президент по экономике и финансам АО «Казахстанский электролизный завод» (2005-2015); президент АО «Казахстанский электролизный завод» (2015-2018).

На занимаемой должности - с марта 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями Ерен еңбегi үшiн», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; знаком «Еңбек даңқы» III ст.

46 лет назад (1987) родился САТТИБАЕВ Айбек Берикович - заместитель акима города Шымкента.

Родился в Жамбылской области. Окончил Школу государственной политики им. Ли Куан Ю, магистр государственной политики; Университет Эссекса, Великобритания; Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономика; колледж Академии банковского дела Казахстан (2005).

Трудовая деятельность: специалист, ведущий специалист кредитного управления АО «Лариба-Банк» (2005-2007); ведущий специалист управления бухгалтерского учета и отчетности АО «Альянс Банк» (08.2007-11.2007); управляющий бэк-офисом (заместитель директора филиала), главный бухгалтер филиала АО «Банк «Астана-Финанс» (2008-2009); главный специалист эксперт, главный эксперт управления международной деятельности и финансового анализа (2010-2015); работал в департаменте торговли и инвестиций экономического и социального Совета ООН, Сингапур (2014-2015); руководитель управления стратегического планирования Министерства по инвестициям и развитию (06.2015-09.2015); главный инспектор акима г. Алматы (09.2015-12.2015); заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования г. Алматы (2015-2018); внештатный советник председателя правления АО «СПК «Каспий» (2018-2020); заместитель председателя правления АО «СПК «Каспий» (01.2020-07.2020);

На занимаемой должности - с июля 2020 года.



