29 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
80 лет назад (1940-2003) родился ПОПОВ Виктор Иванович - альпинист, кандидат географических наук, мастер спорта, один из первых «Снежных барсов» Казахстана, чемпион и неоднократный призер чемпионата Советского Союза и Вооруженных Сил СССР.
Уроженец Московской области (РФ). Окончил Казахский государственный университет (Казахский национальный университет имени аль-Фараби).
Трудовой стаж: вице-президент Федерации альпинизма Республики Казахстан, исполнительный директор Национальной федерации альпинизма Республики Казахстан, ответственный редактор сборника «Вестник гор», ведущий научный сотрудник Института географии Министерства образования и науки Республики Казахстан, доцент кафедры туризма Алматинского государственного университета им. Абая (Казахский национальный педагогический университет им. Абая).
Руководил экспедицией и восхождением на все семитысячники Союза. Совершил восхождение в различных горных районах Тянь-Шаня, Памира, Кавказа, Алтая, Камчатки, Альпах, вулкана Килиманджаро в Африке.
44 года назад (1976) родился РОМАНОВ Роман Сергеевич - президент АО «Алюминий Казахстана».
Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, экономика и менеджмент.
Трудовая деятельность: экономист отдела пруденциального регулирования управления банковского надзора банка, начальника отдела Национального банка РК (1996-2001); консультант отдела, старший консультант отдела аудиторских и бизнес-консультационных услуг филиала международной сети компаний «ПрайсуотерхаусКуперс» (2001-2005); вице-президент по экономике и финансам АО «Казахстанский электролизный завод» (2005-2015); президент АО «Казахстанский электролизный завод» (2015-2018).
На занимаемой должности - с марта 2018 года.
Награжден орденом «Құрмет»; медалями Ерен еңбегi үшiн», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; знаком «Еңбек данқы» III ст.
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