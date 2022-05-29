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    29 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    29 Мая 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День работников химической промышленности в Казахстане

    Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю со времен существования СССР, установлен Указом Президента Республики Казахстан № 3827 от 20 января 1998 года. Традиционно отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая.

    После распада СССР традиция отмечать его в этот день сохранилась не только в Казахстане, но и в ряде других стран постсоветского пространства - Беларуси, России, Украине.

    Всемирный день здорового пищеварения

    Учрежден по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов. Фактически организация была основана в 1935 году на первом Международном гастроэнтерологическом конгрессе в Брюсселе. Но официальной датой ее основания принято считать 29 мая 1958 года, когда на первом Всемирном гастроэнтерологическом конгрессе в Вашингтоне был принят устав организации.

    Международный день миротворцев ООН

    Установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2002 году и впервые отмечался в 2003-м.

    Миротворческий контингент ООН состоит из вооруженных континентов государств - членов ООН, которые были выделены согласно уставу ООН. Его основная задача - предотвращение или ликвидация угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий в тех случаях, когда мер политического или экономического характера недостаточно.

    СОБЫТИЯ

    В 1891 году военное укрепление на двух холмах Ак-Тобе было официально названо городом и переименовано в город Актюбинск. Впоследствии он вошел в состав Тургайской области. 10 марта 1932 года Актюбинск стал центром Актюбинской области. 11 марта 1999 года по Указу Президента Республики Казахстан город Актюбинск стал называться Актобе.

    В 1996 году в рамках официального визита Президента Н. Назарбаева в Сингапур, прошли переговоры с Премьер-Министром Сингапура Гок Чок Тонгом и старшим министром Ли Куан Ю. Было подписано Соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

    В 2007 году был подписан закон о взаимопомощи среди стран Шанхайской организации сотрудничества. Этим документом в случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы одной из сторон самостоятельно, предусматриваются условия оказания помощи другой стороне путем направления групп спасателей для эффективной помощи пострадавшему населению.

    В 2012 году Республика Казахстан внесла предложение включить айтыс и ремесло изготовления юрты и ее убранства в список культурного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, рус. ЮНЕСКО).

    Список культурного наследия ЮНЕСКО наряду с известными творениями мира содержат три историко-культурных экспоната Казахстана. Это мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, каменный комплекс петроглифов Тамгалы в Алматинской области, озера и степи Сарыарки и Северо-Казахстанской области.

    В 2013 году в Казахском национальном университете им. аль-Фараби состоялась церемония вручения стипендий международного Фонда южнокорейского сталелитейного комбината ПОСКО (POSCO) им. Дж. Пака. Международный фонд ПОСКО выделяет стипендии лучшим студентам 12 университетов 10 стран Азии. В числе этих вузов и КазНУ им. аль-Фараби.

    В 2014 году в Астане во Дворце независимости подписан Договор о создании Евразийского экономического союза, знаменующий собой начало качественно нового этапа развития интеграции на евразийском пространстве. Документ подписали президенты Республики Казахстан - Нурсултан Назарбаев, Российской Федерации - Владимир Путин и Республики Беларусь - Александр Лукашенко.

    В 2017 году казахстанские поло команды «Astana Polo Club» и «Almaty Polo Club» выиграли на международных турнирах «Munich Polo Cup 2017» и «Munchin Gold Cup 2017», которые состоялись в Мюнхене (Германия). Команда «Astana Polo Club» стала обладателем кубка международного турнира «Munich Polo Cup 2017», оставив позади лучших спортсменов Голландии, Швейцарии и Германии.

    Кубок «Munchin Gold Cup» выиграла команда «Almaty Polo Club», также обыграв сильнейшие команды мира по поло.

    В 2017 году в Канаде состоялась официальная презентация книги профессора Университета Манитобы Франка Альбо «Астана: архитектура, мифы, предназначение», вызвавшей неподдельный интерес у канадской общественности.

    Первый тираж (4500 экз.) был полностью распродан. Книга получила статус официального бестселлера Канады.

    В 2017 году в Азербайджан прибыла казахстанская научная экспедиции «Бабалар ізімен» («По следам предков»), цель которой - отследить и изучить следы миграции казахов и тюрков в мире, а также знакомство с потомками древних гуннов, тюрков, кипчаков. Экспедиция организована Международным общественно-благотворительным фондом имени Сагадата Нурмагамбетова.

    В 2018 году в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева открылась выставка археологических артефактов от эпохи саков до времен Казахского ханства.

    Экспозиция из около 60 предметов была представлена в четырех эпохах: саков, гуннов, тюрков и Казахского ханства. Особую ценность для археологов представляют такие находки как: повозка скифов (VI-III вв. до н.э.), Ата-домбра (VIII-II в. до н.э.), золотая корона Бильге кагана (735 г. н.э.), золотой замок (комплекс Майхан-ул, 770-780 гг. н.э.), золотая пиала (770-780 гг. н.э.) и другие.

    В 2019 году решением Высшего Совета Евразийского экономического союза Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву был присвоен статус Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

    В 2020 году на Театральной площади г. Атырау, перед областным академическим казахским драматическим театром имени Махамбета, были установлены памятники народным артистам СССР Асанали Ашимову, Хадише Бокеевой, Сабире Майкановой и уроженцу Махамбетского района, народному артисту Казахской ССР Нурмухану Жантурину. Автором композиции «Творческая беседа» является алматинский скульптор Гульфия Мелдеш.

    В 2021 году Международный анимационный фестиваль Баиа в Бразилии (FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMAÇÃO DA BAHIA) присудил награду за лучший саундтрек анимационному фильму «Шыңырау» телеканала Balapan.

    «Шыңырау» один из короткометражных фильмов анимационного 2Д проекта «Қоңыр қаз», в котором с помощью анимации отображен сюжет классического музыкального произведения, а также мифологические и фольклорные мотивы, заложенные в основу казахского кюйя народным композитором Ыкыласом Дукенулы.

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