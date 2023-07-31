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    29 кг наркотиков изъяли у четырех жителей Тараза

    31 Июля 2023, 18:14

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 29 кг наркотиков изъяли транспортные полицейские у четырех жителей Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 июля сотрудниками департамента полиции на транспорте в ходе проведения ОПМ «Карасора», с применением служебно-розыскной собаки, на переезде станции Турксиб задержана автомашина Mazda под управлением 39-летнего водителя, в которой находились также трое жителей Тараза. В ходе обыска транспортного средства, в багажнике обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом, которое в дальнейшем было изъято. Согласно заключения эксперта вещество является марихуаной невысушенной, общим весом 29 кг 140 гр, что является особо крупном размером. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». В настоящее время, судом в отношении задержанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, проводится расследование. Иные сведения по делу разглашению не подлежат в соответствии с требованиями ст. 201 УПК.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Жамбылская область Криминал полиция
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