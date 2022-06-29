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      История Казахстана

    29 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

    29 Июня 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день тропиков

    Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, чтобы повысить на всех уровнях осведомленность об особых трудностях, с которыми сталкиваются тропические районы, и далекоидущих последствиях проблем, затрагивающих эту зону мира. Кроме того, он призван подчеркнуть важную роль, которую тропические страны сыграют в достижении целей и области устойчивого развития.

    СОБЫТИЯ

    В 1932 году коллегией Наркомтяжпрома СССР принято постановление о строительстве Прибалхашского медеплавильного комбината. Местом расположения основных производственных сооружений и города утвержден берег бухты Бертыс.

    В 1964 году в Казахстане было завершено строительство железной дороги направлением Макат - Актау. Оно велось с двух направлений: со стороны станции Макат - строительно-монтажным поездом СМП-137, а со стороны Шевченко - строительной передвижной механизированной колонной СПМК-66. Стыковка двух участков дороги состоялась у станции Сай-отес. Здесь в торжественной обстановке забили «серебряный» костыль.

    В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам, Республикой Казахстан и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка, Республикой Казахстан и Гвинейской Республикой.

    Социалистическая Республика Вьетнам - государство в Юго-Восточной Азии. Занимает ряд прибрежных островов (крупнейший - Фукуок в Сиамском заливе). Площадь - 331,2 тыс. км2. Столица - г. Ханой. Официальный язык - вьетнамский. Денежная единица - донг. Глава государства - президент, избирается парламентом из числа депутатов на 5 лет. Ответственен перед парламентом и подотчётен ему.

    Шри-Ланка - государство в Южной Азии, расположено на одноименном острове и прилегающих более мелких островах в Индийском океане, к юго-востоку от Индии. Площадь - 65,6 тыс. км2. Столица - г. Шри-Джаяварденепура-Котте. Официальные языки - сингальский и тамильский. Денежная единица - шри-ланкийская рупия. Глава государства и правительства - президент, избираемый на 6 лет всеобщим прямым голосованием (с правом одного переизбрания). Президент является Верховным главнокомандующим.

    Гвинейская Республика - государство в Западной Африке. Площадь - 245,9 тыс. км2. Столица - г. Конакри. Официальный язык - французский. Денежная единица - гвинейский франк. Глава государства - президент, срок президентского мандата 7 лет (количество переизбраний не ограничено).

    В 1998 году в Таразском государственном университете был установлен бюст известного поэта, историка, философа Мухаммада Хайдара Дулати.

    Мирза Мухаммад Хайдар Дулат (1499-1551) - автор ряда исторических трудов XVI века, государственный деятель и военачальник средневекового государства Мамлакат-и Моголийе.

    В 2001 году была создана Специальная экономическая зона (СЭЗ) «Астана - новый город». Территория СЭЗ «Астана - новый город» является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан. На сегодняшний день территория СЭЗ составляет 7 634,71 га и включает в себя новый административно-деловой центр столицы площадью 6 531,1 га и новые промышленные зоны в городе Астане - индустриальный парк № 1 площадью 598,1 га, индустриальный парк № 2 площадью 433,1 га и городская легкорельсовая линия площадью 72,41 га.

    В 2009 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заложил памятную капсулу в основание будущей соборной мечети Астаны и назвал ее «Хазрет Султан», что означает «Святейший Султан». Для строительства знакового религиозного сооружения был выбран участок площадью 7,42 га на правом берегу реки Есиль в северо-восточной части градостроительного ансамбля, включающего Дворец мира и согласия, Дворец независимости, Дворец творчества и Музей археологии и этнографии с монументом «Қазақ елі», в одной из приоритетных градостроительных зон столицы. Открытие мечети, которая пополнила список уникальных объектов столицы, состоялось 6 июля 2012 года.

    В 2010 году в Мангистауской области в порту Баутино был запущен единственный в республике судоремонтный завод, который предназначен для ремонта судов длиной 60 м, шириной 16 м, весом до 600 тонн. Новый судоремонтный завод в Баутино - крупная база по оказанию текущих, междурейсовых, технических услуг морским судам. Стоимость проекта - более 2,5 млрд тенге.

    В 2011 году в Казахстане была выпущена памятная банкнота номинальной стоимостью 1000 тенге, посвященная председательству нашей страны в Организации «Исламская конференция». На лицевой стороне банкноты размещены логотип Организации «Исламская конференция» и купол мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, расположенного в Казахстане - в городе Туркестане. На оборотной стороне изображен общий вид мавзолея.

    На памятной банкноте впервые в мире применены новейшие защитные элементы. Голова изображенного барса выполнена по технологии пиксельного водяного знака, ранее нигде не использовавшегося.

    В 2018 году в Жарминском районе Восточного Казахстана был установлен памятник домбре. Высота памятника - 7 метров, длина - 3 метра. Автором памятника является молодой скульптор Нурбол Калиев.

    Аким района Нурлан Сыдыков, выступивший на торжественном мероприятии, сказал, что приложит силы, чтобы памятник стал местом возвеличивания национального наследия, пропаганды силы искусства.

    В 2018 году в Женеве (Швейцария) состоялось подписание Соглашения о международном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества. Необходимо отметить, что научное сотрудничество Казахстана в рамках CERN имеет большое значение для поддержания положительного имиджа нашей страны в мировом сообществе, что повлияет на развитие научного и инновационного потенциала страны.

    Международное соглашение о сотрудничестве подписано с целью укрепления имеющегося сотрудничества и создания базы для обеспечения возможности участия для ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе.

    В 2021 году в Национальном музее Республики Казахстан открылся зал «Нематериальное культурное наследие», экспозиция которого состоит из 8 разделов, где представлены элементы нематериального культурного наследия казахского народа, в том числе зона ремесленников и аудиозона. Музейную экспозицию можно считать одной из форм сохранения и презентации нематериального культурного наследия в рамках списка ЮНЕСКО.

    В 2021 году в Доме литературы г. Осло впервые были представлены «Слова назидания» и избранная поэзия Абая Кунанбаева на норвежском языке («Abais dikt og visdomsord»).

    Труды Абая на норвежский язык перевела таджикско-норвежский писатель и литературовед Лютфия Бобойорова. Книга выпущена издательством «Sirkel Forlag», главный редактор - норвежский учёный и издатель Осхильд Кюлос, которая также написала биографическую главу об Абае.

    Книга издана тиражом 1500 экземпляров и распространена в норвежских библиотеках и книжных магазинах, а также размещена на цифровых платформах. Записана аудиоверсия. Издание также было представлено на Лондонской книжной ярмарке.

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