29 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1949) родился- член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1975).

Трудовая деятельность: преподаватель физики в восьмилетних школах Щербактинского района Павлодарской области (1966-1968); следователь Баянаульской районной прокуратуры (1975-1977); старший следователь Павлодарской областной прокуратуры (1978); заместитель прокурора Индустриального района г. Павлодара (1979); прокурор Экибастузского, Майского, Железинского района Павлодарской области (1979-1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан I, II, III созывов (с 1995 года), член Межпарламентского Союза, группы сотрудничества с Парламентом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, председатель Комитета по законодательству и правовой реформе (1999-2005), председатель Комитета по государственному строительству и правовой политике (2005-2007), председатель Комитета по законодательству и правовым вопросам (2007-2014).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденами «Парасат» (2013), «Құрмет» (2006); медалями «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Астана» (1998), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006); Почетной грамотой РК (2001).

назад (1965) родился- заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Окончил судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института; Национальную высшую школу Государственного управления при Президенте Республики Казахстан, государственное управление.

Трудовая деятельность: стажер помощника прокурора района Костанайской области (1990-1991); помощник, старший помощник прокурора района Костанайской области, прокурор отдела, начальник отдела прокуратуры этой же области, заведующий отделом аппарата акима области, прокурор отдела, старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры, старший помощник Генерального прокурора, начальник отдела Генеральной прокуратуры (1991-2000); прокурор Алматинского района г. Астаны (2000-2002); заместитель прокурора Костанайской области (2002-2007); заместитель прокурора г. Астаны (2007-2008); начальник департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры (2008-2009); заместитель заведующего юридическим отделом управления делами Президента РК, начальник управления Комитета исполнения судебных актов организации деятельности частных судебных исполнителей Министерства юстиции РК (2009-2012); заместитель начальника, начальник департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры РК (2012-2017); прокурор г. Нур-Султана (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст. (2016).

назад (1976) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родилась в г. Тараз Жамбылской области. Окончила Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1998); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономист (2004); Атырауский инженерно-гуманитарный институт, нефтяное дело (2012).

Трудовая деятельность: юрист-консультант Казахского государственного академического оркестра имени Курмангазы (1993-1996); консультант коллегии Жамбылского областного суда (1996-1999); главный специалист государственно-правового отдела акимата г. Алматы (2000-2003); судья суда № 2 г. Атырау (2003-2007); судья Специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области (2007-2011); заведующая отделом департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарат Верховного суда РК) (2011-2014); председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. Астана (2014-2017); вице-ректор Академии правосудия при ВС РК (2017-2020); заведующая республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» (2020-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

назад (1976) родился- советник-посланник посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике.

Родился в Алматинской области. Окончил юридический факультет Университета «Анкара» (Турция).

Трудовая деятельность: руководитель АО «Казконтент», руководитель пресс-службы Премьер-Министра РК - пресс-секретарь Премьер-Министра РК.

На занимаемой должности - с мая 2018 года.

Награжден орденом «Кұрмет» (2013). Лауреат премии Президента Республики Казахстан в области СМИ (2008).

назад (1978) родился- директор республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.

Окончил Петропавловский колледж экономики и права (1997); Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева (2001); Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова (2006).

Трудовая деятельность: различные должности в ГУ «Отдел внутренней политики г. Петропавловска» Северо-Казахстанской области (2004-2009); главный инспектор акима Северо-Казахстанской области, заместитель начальника, начальник управления внутренней политики СКО (2010-2013); заместитель акима района Магжана Жумабаева СКО (2013); руководитель управления электронных СМИ Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2013-2014); различные должности в департаменте политической работы Центрального аппарата «Nur Otan» (2014-2016); и.о. заместителя председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК (07.2016-09.2016); заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2018); руководитель Службы центральных коммуникаций (2018-2019); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

назад (1979) родился- министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет, экономист-математик (2000).

Трудовая деятельность: преподаватель Западно-Казахстанского государственного университета (2000-2001); ведущий специалист фонда охраны окружающей среды акима Западно-Казахстанской области, ведущий специалист дирекции природопользования акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); ведущий, главный специалист управления финансов акима Западно-Казахстанской области (2002-2006); начальник отдела департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, начальник отдела, заместитель директора департамента сельского хозяйства Западно-Казахстанской области (2006-2007); заместитель начальника управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (-20092007); начальник управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (2009-2012); заместитель акима Западно-Казахстанской области (01.2012-08.2012); первый заместитель акима Западно-Казахстанской области (2012-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2015-2016); аким г. Атырау (2016-2018); первый заместитель акима Атырауской области (2018-2020); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

назад (1981) родился- генеральный консул Республики Казахстан в САР Гонконг (КНР).

Родился в г. Кокшетау Акмолинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, международное право (2002); Дипломатическую академию, международные отношения (2005).

Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь департамента Азии и Африки МИД РК (2005-2007); третий секретарь генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле (04.2007-11.2007); третий секретарь, второй секретарь постоянного представительства Республики Казахстан при международных организациях в Вене (2007-2011); второй секретарь департамента Европы МИД РК (2011-2012); первый секретарь посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль (2012-2015); советник департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (2015-2017); руководитель секретариата министра иностранных дел Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

назад (1989) родился- первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Блумсбергский университет, Пенсильвания, США.

Трудовая деятельность: заместитель генерального директора компании «Корал Групп», г. Москва (2009-2011); генеральный директор компании «Сервис и технологии ИНВЕСТ», г. Москва (2011-2012); консультант, советник в Евразийской экономической комиссии, г. Москва (2012-2014); помощник акима Восточно-Казахстанской области (2014-2016); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области (2016-2018); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2018-2020).

На занимаемой должности - с апреля 2020 года.