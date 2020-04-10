29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 10 апреля 1945 года, шел 1389-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

По данным 3-го Белорусского фронта, после 21 ч. 30 м. 9 апреля, то есть после прекращения сопротивления немецких войск в Кенигсберге, в течение ночи с 9-го на 10-ое и днем 10-го апреля сдалось в плен около 50 тысяч немецких солдат и офицеров. Таким образом, за время боев по ликвидации Кенигсбергской группировки немцев, то есть с 6-го по 10-ое апреля, взято в плен всего более 92 тысяч немецких солдат и офицеров. За тот же период немцы потеряли убитыми до 42 тысяч солдат и офицеров…

В течение 10-го апреля на Земландском полуострове западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли населенные пункты Метгетен, Модит-Тен, Клайн Фридрихсберг, Гросс Хольштайн.

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии город Тренчин и более 30 других населенных пунктов. Северо-западнее и западнее Братиславы войска фронта, наступая по северному берегу Дуная, заняли города Гензерндорф и Дойч-Ваграм.

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая уличные бои в Вене, очистили от противника все городские районы, расположенные на западном берегу Дунайского канала.

10 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза было присвоено казахстанцам Имангали Балтабанову, Хамиту Кобикову, Михаилу Колесникову, Таимбету Комекбаеву, Александру Моисеевскому, Герману Молодову и Филиппу Нижурину. В этот же день совершил свой подвиг казахстанец Иван Бережной.

Бережной Иван Михайлович родился 1 января 1924 года в селе Кременчуг Келлеровского района Кокчетавской (ныне — Тайыншинский район Северо-Казахстанской) области. Получил неполное среднее образование, работал слесарем на станкостроительном заводе в Стерлитамаке.

В августе 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С октября 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К апрелю 1944 года гвардии младший лейтенант Иван Бережной командовал пулеметным взводом 261-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Крыма.

10 апреля 1944 года Бережной вместе со своим взводом, находясь на левом фланге батальона, прикрывал огнем наступающие цепи. В ходе атаки советских подразделений немецкие войска были выбиты из траншей и начали отступать на вторую линию обороны. Подтянув силы, двумя ротами пехоты при поддержке 4 САУ «Фердинанд», противник предпринял контратаку. Расчет одного из пулеметов взвода Бережного был выведен в ходе отражения контратаки, после чего он лично встал за пулемет. Вскоре он был ранен осколками термитного снаряда, разорвавшегося вблизи. Бережной, истекая кровью и сгорая заживо, продолжал расстреливать солдат противника из пулемета, и погиб, не покинув поля боя. Похоронен в селе Суворово Красноперекопского района Крыма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии младший лейтенант Иван Бережной был посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Был также награжден орденом Ленина, медалью «За оборону Сталинграда». В селе Кременчуге остались родственники – Гринько.

В память о Бережном на здании завода, где он работал, и на здании ГПТУ № 1 города Херсона установлены мемориальные доски. В родном селе Кременчуг Северо-Казахстанской области (бывшая Кокчетавская) Тайыншинского района (бывший Келлеровский) Бережному И. М. установлен мемориальный комплекс. Также в честь Бережнова Келлеровская средняя школа носит почетное имя Героя Советского Союза Бережного И. М.

В апреле 2018 года бюст Героя открыт в поселке Суворово в Крыму.

Балтабанов Имангали Таукешевич родился 10 апреля 1925 года в ауле Кок-Уткел ныне Хобдинского района Актюбинской области. После окончания начальной школы работал в животноводческой бригаде колхоза. В шестнадцать лет окончил курсы трактористов, и первые два года войны работал на тракторе в колхозе «Ударник».

В 1943 году был призван в Красную Армию Хобдинским райвоенкоматом и после короткой подготовки направлен на фронт. Боевое крещение пулеметчик Балтабанов получил под Ленинградом (ныне — Санкт-Петербург). Особо отличился при форсировании реки Одер и в боях за удержание плацдарма на западном берегу в начале 1945 года.

Командир пулеметного расчета сержант Балтабанов в составе полка успешно форсировал реку Одер южнее города Оппельн (ныне — Ополе, Польша). 25 января 1945 года в боях за удержание плацдарма на западном берегу, в районе деревни Одерфельд, огнем из пулемета уничтожил десятки солдат и офицеров противника, был ранен и контужен, но не покинул поле боя. Погиб в бою 26 февраля 1945 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за мужество и геройство проявленные при форсировании Одера и удержании плацдарма сержанту Балтабанову Имангали посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Был похоронен на берегу канала около деревни Флосте, в 28 км юго-западнее города Ополе. Позднее перезахоронен на Кутузовском мемориале — воинском кладбище в селе Болевлавице, под городом Болеславец, рядом с останками фельдмаршала Кутузова.

В родном ауле его именем названа улица.

Кобиков Хамит Кожабергенович родился в ауле Сарыбель Панфиловского района Алматинской области. Работал учителем в школе.

С 1942 года и до конца войны был на фронте. Орудийный расчет пушки 76 мм, которым командовал Хамит Кобиков, отличился в битве на Днепре, в сражении за Львов, проявил отвагу и мужество в бою во время форсирования реки Одер. Хамит Кобиков лично уничтожил три вражеских танка, до 30 солдат и офицеров противника.

После войны жил и работал в городе Алма-Ата на партийно-руководящих постах, возглавлял ГорХлебТорг Алматы. В последние годы жизни был директором гастронома «Тянь-Шань». Умер 8 января 1973 года после продолжительной болезни.

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 года.

На доме, где жил с 1955 года, установлена мемориальная доска (город Алматы, улица Аблай хана, 123). На родине в селе Сарыбель установлен бронзовый бюст, имя Героя присвоено общеобразовательной школе. В городе Жаркент установлен памятник на аллее Героев. Имя Хамита Кобикова с мая 1975 года носит улица в Алматы.

Колесников Михаил Петрович родился 15 сентября 1918 года в поселке Илецкая Защита (ныне — город Соль-Илецк в Оренбургской области). С раннего возраста проживал в Актюбинске, где окончил семилетнюю школу и работал сначала на соляном руднике, затем на хлебозаводе. В апреле 1939 года Колесников был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Прошел переподготовку на новейший танк «Т-34» при Челябинском танковом училище. С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Принимал участие в боях на Юго-Западном, Волховском, Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах, четыре раза был ранен, три раза горел в танке. К сентябрю 1944 года старшина Михаил Колесников был механиком-водителем танка 2-го танкового батальона 237-й танковой бригады 31-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

21 сентября 1944 года экипаж Колесникова в одиночку атаковал занятый противником населенный пункт Шкляры в 12 километрах к юго-востоку от города Дукля, уничтожив 3 артиллерийских орудия и вызвав панику в немецком гарнизоне, заставив его оставить Шкляры. Нагнав отступающих, танкисты разгромили обоз. На обратном пути танк Колесникова подорвался на мине. Колесников получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь, но в своей части его посчитали погибшим и посмертно представили к званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за «отвагу и мужество, проявленные при уничтожении Корсунь-Шевченковской группировки противника и в последующих боях в Карпатах» старшина Михаил Колесников посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» за номером 5808 ему были вручены лишь в мае 1949 года.

В 1946 году Колесников был демобилизован. Проживал в селе Новоалексеевка Хобдинского района Актюбинской области Казахской ССР, работал сначала в колхозе, затем в райкомхозе. Скончался 31 января 1974 года, похоронен в Новоалексеевке.

В честь Колесникова названа улица в Хобде, установлен памятник в Новоалексеевке.

Комекбаев Таимбет родился в 1896 году в селе Джусалы (ныне — поселок Жосалы в Кармакшинском район Кызылординской области). После окончания поселковой школы работал на угольном складе. В 1941 году Комекбаев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К февралю 1945 года младший сержант Таимбет Комекбаев командовал отделением 533-го стрелкового полка 128-й стрелковой дивизии 21-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

В феврале 1945 года Комекбаев неоднократно отличался в боях за освобождение городов Глейвиц (ныне — Гливице) и Кохловица (ныне — в черте города Руда-Сленска), форсировании Одера 6 февраля и боях на плацдарме. В тех боях он лично уничтожил более 100 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года младший сержант Таимбет Комекбаев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны в звании старшины Комекбаев был демобилизован. Вернулся в Джусалы, работал в угольной отрасли. Скончался 13 февраля 1987 года.

Моисеевский Александр Гаврилович родился 18 октября 1902 года в городе Верный (сейчас город Алматы). Жил в городе Томске. Окончил 2 класса Томской гимназии. Работал на местном дрожжевом заводе.

С июля 1940 года был начальником отдела боевой подготовки штаба СибВО. В 1940 году окончил два курса Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (заочно). С началом Великой Отечественной войны в Сибирском ВО была спешно сформирована 24-я армия, которая уже в июле 1941 года прибыла под Вязьму и вошла в состав Фронта резервных армий (с 30.07.1941 — Резервный фронт). Полковник Моисеевский был назначен начальником отдела боевой подготовки этой армии. Участник Смоленского сражения, в том числе Ельнинской наступательной операции. С 11 сентября 1941 года — командир 303-й стрелковой дивизии этой армии. В начале немецкого генерального наступления на Москву (операция «Тайфун») попал в окружение в Вяземском котле 5 октября 1941 года, в ноябре создал из бойцов-«окруженцев» партизанский отряд, стал его командиром и действовал с ним в Можайском районе Московской области.

21 января 1942 года отряд соединился с наступавшими войсками 33-й армии Западного фронта. Проходил спецпроверку в Алабинском спецлагере НКВД. После ее завершения 23 февраля 1942 года был назначен заместителем командира 160-й стрелковой дивизии 33-й армии.

С августа 1942 года до Победы — командир 312-й стрелковой дивизии. В этой должности воевал до окончания войны, под его командованием соединение прошло славный боевой путь. Сначала дивизия воевала в составе 20-й, 29-й, 5-й армий Западного фронта, участвуя в первой Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской, Смоленской наступательных операциях. Особенно отличилась дивизия в последней из этих операций, освободив город Дорогобуж, форсировав Днепр и принимая участие в освобождении Смоленска. За эту операцию ей было присвоено почетное наименование «Смоленская» (25.09.1943).

С октября дивизия воевала в составе 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта, была переброшена под Псков и участвовала в Старорусско-Новоржевской операции, освободив 27 февраля 1944 года город Пустошка (совместно с 119-й гвардейской стрелковой дивизией). В апреле 1944 года дивизию перебросили в Белоруссию и передали в 69-ю армию 1-го Белорусского фронта. В этой армии она отличилась в ходе Люблин-Брестской наступательной операции (составная часть Белорусской стратегической операции «Багратион»): прорвав несколько рубежей долговременной немецкой обороны под Ковелем, дивизия вышла на немецкие тылы, с ходу форсировала реку Западный Буг, вступила на территорию Польши и освободила город Холм (22 июля), а при дальнейшем наступлении первой в армии форсировала Вислу под городом Казимеж-Дольны в ночь на 4 августа, захватив и удержав плацдарм. Дивизия была награждена орденом Красного Знамени (9.08.1944).

Командир 312-й стрелковой дивизии (91-й стрелковый корпус, 69-я армия (СССР), 1-й Белорусский фронт) генерал-майор А. Г. Моисеевский проявил выдающиеся боевые качества и отвагу в Висло-Одерской наступательной операции. Действуя на направлении главного удара корпуса, в первый же день наступления дивизия прорвала два мощных оборонительных рубежа у города Пулавы, при преследовании врага настигла и разгромила на марше два отступавших немецких пехотных полка, прошла с боями за 9 суток свыше 200 километров и 23 января с ходу ворвалась в город-крепость Познань, овладев западными кварталами города. Был нанесен большой урон противнику.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство генерал-майору Моисеевскому присвоено звание Героя Советского Союза.

Завершил свой боевой путь генерал Моисеевский участием в Берлинской наступательной операции, штурмовал Берлин и встретил Победу в парке Тиргартен. В Берлине дивизия пленила свыше 5000 немецких солдат и офицеров. За сражения 1945 года дивизия была награждена орденами Суворова (19.02.1945) и Кутузова (11.06.1945) 2-х степеней, вручен полководческий орден и ее командиру.

После войны 312-я стрелковая дивизия была расформирована. С 5 июля по 30 октября 1945 года А. Г. Моисеевский командовал 230-й стрелковой Сталинской ордена Суворова дивизией в 5-й ударной армии Группы советских оккупационных войск в Германии, с 31 октября 1945 года — командовал 17-й механизированной дивизией (сформирована на базе 230-й стрелковой дивизии), с 12 июня 1947 по 16 декабря 1947 года — командовал 1-й механизированной дивизией во 2-й гвардейской механизированной армии ГСОВГ. С декабря 1947 по июнь 1950 года — командир 32-й гвардейской механизированной дивизии Прикарпатского военного округа. Затем убыл на учебу.

Окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова в 1951 году. С августа 1951 года — начальник Управления боевой подготовки Главного автотракторного управления Военного министерства СССР. После реорганизации в мае 1953 года был начальником отдела боевой подготовки и эксплуатации Автотракторного управления Министерства обороны СССР. В марте 1954 года уволен в запас.

Умер 18 марта 1971 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Молодов Герман Алексеевич родился в 1914 году в Усть-Каменогорске. После окончания девяти классов школы проживал и работал в Омске. В апреле 1941 года Молодов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях три раза был ранен. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов.

К январю 1945 года гвардии майор Молодов командовал батальоном 237-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии 70-й армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. В ночь с 25 на 26 января 1945 года батальон Молодова штурмом взял ряд укрепленных пунктов немецкой обороны, выйдя к Висле. 27 января 1945 года Молодов со своим батальоном переправился через нее и захватил плацдарм на ее западном берегу, после чего три дня удерживал его, уничтожив более 300 вражеских солдат и офицеров. 29 января 1945 года в критический момент боя Молодов поднял свой батальон в атаку. В том бою он погиб. Похоронен в польском городе Хелмно.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии майор Герман Молодов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Кутузова 3-й степени, рядом медалей. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

В честь Молодова названы улицы в Усть-Каменогорске, Омске и Пскове.

Нижурин Филипп Трофимович родился в 1913 году в селе Ефремовка (ныне — Акмолинская область ). До призыва в армию работал бухгалтером. В июне 1941 года Нижурин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К январю 1945 года гвардии старший сержант Филипп Нижурин командовал конным взводом 302-й отдельной разведроты 214-й стрелковой дивизии 52-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время боев в Силезии. 25 января 1945 года взвод Нижурина первым вышел к Одеру в районе поселка Ланге (ныне Łęg к юго-востоку от Вроцлава) и провел разведку переправ, после чего переправился на западный берег, захватил плацдарм и удержал его до переправы основных сил. 3 марта 1945 года Нижурин погиб в бою. Был похоронен в городе Жагань, Польша.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвардии старший сержант Филипп Нижурин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

10 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 29 дней…

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



