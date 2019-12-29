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29 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

29 Декабря 2019 08:00
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29 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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109 лет назад (1910-1988) родился САГЫНДЫКОВ Курманбек - писатель, переводчик, общественно-политический деятель, заслуженный работник культуры Казахской ССР.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Трудовая деятельность: учитель начальной школы, директор семилетней школы, заведующий районо, редактор районной газеты (1928-1933); ответственный инструктор, заместитель заведующего отделом Казсовпрофа (1933-1936); редактор Казахского издательства художественной литературы, главный редактор Казахского объединенного издательства (1936-1941); слушатель Ошских военно-политических курсов, комиссар батареи противотанковых пушек Панфиловской дивизии, заместитель редактора дивизионной газеты (1941-1944); редактор изданий на казахском языке главного политического управления Красной Армии (1945-1946); старший научный сотрудник Института истории партии при ЦК Компартии Казахстана (1946-1950); слушатель ВПШ (1950-1953); заведующий сектором Института истории партии (1953-1957); главный редактор журнала «Қазақстан коммунисі» (1957-1959); председатель Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров КазССР (1959-1962); главный редактор краевой газеты «Оңтүстік Қазақстан» (1962-1965); главный редактор журнала «Қазақстан коммунисі» (1965-1981); пенсионер (с 1981 года).

Автор книги «Драгоценное наследие вождя» (на казахском). Перевел на казахский язык произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, М. Горького, А. Пушкина, Л. Толстого, И. Тургенева и других.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями, Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.


81 год назад (1938-1992) родился СУЛЕЙМЕНОВ Аскар - писатель, литературный критик и драматург, лауреат Госпремии РК.

Родился в Чимкентской области. Окончил историко-филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая и аспирантуру того же института.

Трудовая деятельность: работал в редакции журнала «Жулдыз», на киностудии «Казахфильм», в аппарате Союза писателей Казахстана; с 1975 года заведовал литературной частью Казахского драматического театра имени М.О. Ауэзова.

А. Сулейменов - автор прозаической книги «После полудня» и около трех десятков статей по вопросам литературы и искусства: «Два слова о форме», «Натянутая тетива тугого лука», «Серые скакуны Такена», «Лицом к лицу с бытием» и другие. Автор киносценариев художественных фильмов «Кулагер» (в соавторстве с Булатом Мансуровым), «Люди и кони», а также драматического диалога «Месть». Им переведены на казахский язык пьесы «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, «Каждому свое» С. Алешина, «Бунт невесток» С. Ахмада и другие.


44 года назад (1975) родился АУБАКИРОВ Нурлан Ерикбаевич - аким города Караганды.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет (1997), экономист; Гуманитарный университет имени Д.А. Кунаева, юрист (2002).

Трудовая деятельность: старший ревизор Карагандинского бюджетного банка (1997-1998); старший казначей ревизионного отдела, ведущий казначей Карагандинского областного управления казначейства (1998-2000); главный специалист отдела поддержки малого и среднего бизнеса главного управления экономики и развития предпринимательства г. Караганды (2000-2002); начальник - главный бухгалтер отдела планирования, учета и контроля бюджетных средств - главного управления экономики развития предпринимательства Карагандинской области (2002-2005); начальник - главный бухгалтер отдела организационной и кадровой работы департамента предпринимательства и промышленности Карагандинской области (01.2005-05.2005); руководитель аппарата акима района имени Казыбек би г. Караганды (2005-2006); начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды» (2006-2007); заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области (2007-2009); аким района Казыбек би г. Караганды (2009-2010); заместитель акима г. Караганды (2010-2011); аким Октябрьского района г. Караганды (2011-2012); аким г. Балхаша (2012-2014).

На занимаемой должности - с июня 2014 года.


28 лет назад (1991) родился СПОТКАЙ Максим Александрович - государственный инспектор администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Аксу Павлодарской области. Окончил Омский государственный технический университет, менеджмент высоких технологий, переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.

Трудовая деятельность: организатор интегративного образовательного процесса ГК «Музыка и кино», по совместительству преподаватель казахского языка Международной компании «Джэй Энд Эс» («J And S»), г. Омск (2012-2013); бизнес-тренер негосударственного учреждения дополнительного образования «Городской учебный центр», г. Омск (2013-2014); главный редактор Омской культурно-просветительской газеты «ZamandaS» (2013-2016); руководитель территориального объединения профсоюзов Павлодарской области (2016); главный эксперт РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК (2016-2017); руководитель медиа-редакции холдинга «Нұр-Медиа» (2017-2018); заместитель генерального директора холдинга «Нұр-Медиа» (2018-2019); руководитель пресс-службы Центрального аппарата партии «Nur Otan» (2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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