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29 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

29 Декабря 2018 08:00 34
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29 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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29 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»ИМЕНА

108 лет назад (1910-1988) родился САГЫНДЫКОВ Курманбек - писатель, переводчик, общественно-политический деятель, заслуженный работник культуры Казахской ССР.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Трудовая деятельность: учитель начальной школы, директор семилетней школы, заведующий районо, редактор районной газеты (1928-1933); ответственный инструктор, заместитель заведующего отделом Казсовпрофа (1933-1936); редактор Казахского издательства художественной литературы, главный редактор Казахского объединённого издательства (1936-1941); слушатель Ошских военно-политических курсов, комиссар батареи противотанковых пушек Панфиловской дивизии, заместитель редактора дивизионной газеты (1941-1944); редактор изданий на казахском языке главного политического управления Красной Армии (1945-1946); старший научный сотрудник Института истории партии при ЦК Компартии Казахстана (1946-1950); слушатель ВПШ (1950-1953); заведующий сектором Института истории партии (1953-1957); главный редактор журнала «Қазақстан коммунисі» (1957-1959); председатель Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров КазССР (1959-1962); главный редактор краевой газеты «Оңтүстік Қазақстан» (1962-1965); главный редактор журнала «Қазақстан коммунисі» (1965-1981); пенсионер (с 1981 года).

Автор книги «Драгоценное наследие вождя» (на казахском). Перевел на казахский язык произведения К.Маркса, Ф.Энгельса, В.Ленина, М.Горького, А.Пушкина, Л.Толстого, И.Тургенева и другие.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями, Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

 

80 лет назад (1938-1992) родился СУЛЕЙМЕНОВ Аскар - писатель, литературный критик и драматург, лауреат Госпремии РК. Родился в 1938 году в селе Шорнак Туркестанского района Чимкентской области. Окончил историко-филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая и аспирантуру того же института. Работал в редакции журнала «Жулдыз», на киностудии «Казахфильм», в аппарате Союза писателей Казахстана. С 1975 года заведовал литературной частью Казахского драматического театра имени М.О. Ауэзова.

А. Сулейменов-автор прозаической книги «После полудня» и около трех десятков статей по вопросам литературы и искусства: «Два слова о форме», «Натянутая тетива тугого лука», «Серые скакуны Такена», «Лицом к лицу с бытием» и другие. Автор киносценариев художественных фильмов «Кулагер» (в соавторстве с Булатом Мансуровым), «Люди и кони», а также драматического диалога «Месть». Им переведены на казахский язык пьесы «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, «Каждому свое» С. Алешина, «Бунт невесток» С. Ахмада и другие.

51 год назад (1967) родился КОБЖАНОВ Нуркен Сайфиддинович - аким Осакаровского района Карагандинской области.

Родился в городе Шахтинске Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт; Университет имени Д.А. Кунаева; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовая деятельность: главный инженер совхоза «Звезда» Молодежного района Карагандинской области (1995-1999); президент АО «Жулдыз» (1999-2002); основатель-руководитель крестьянского хозяйства по выращиванию зерновых культур (с 2002 года); заместитель акима Осакаровского района Карагандинской области; аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

 

50 лет назад (1968) родился АБДУАЛИЕВ Кайрат Аманкелдиевич - аким Сарыагашского района Туркестанской области.

Окончил Ташкентский государственный аграрный университет, ученый-агроном; Гуманитарный институт имени М. Сапарбаева, юрист.

Трудовая деятельность: чабан комсомольской бригады колхоза имени Кирова Тюлькубасского района (с 1986 года); агроном хозяйства «Достык»; секретарь Арысского сельского акимата, главный специалист аппарата акима Тюлькубасского района, главный специалист - представитель областного комитета по управлению земельными ресурсами в том же районе (1995-2004); начальник регионального управления Министерства сельского хозяйства РК Тюлькубасского района, начальник отдела государственной инспекции по карантину растений (2004-2007); начальник Южно-Казахстанской региональной инспекции Комитета государственной инспекции агропромышленного комплекса МСХ РК (2007-2010); аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (2010-2016).

На занимаемой должности - с августа 2016 года.

 

43 года назад (1975) родился АУБАКИРОВ Нурлан Ерикбаевич - аким города Караганды.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет (1997), экономист; Гуманитарный университет имени Д.А. Кунаева, юрист (2002).

Трудовой стаж: старший ревизор Карагандинского бюджетного банка (1997-1998); старший казначей ревизионного отдела, ведущий казначей Карагандинского областного управления казначейства (1998-2000); главный специалист отдела поддержки малого и среднего бизнеса главного управления экономики и развития предпринимательства г. Караганды (2000-2002); начальник - главный бухгалтер отдела планирования, учета и контроля бюджетных средств - главного управления экономики развития предпринимательства Карагандинской области (2002-2005); начальник - главный бухгалтер отдела организационной и кадровой работы департамента предпринимательства и промышленности Карагандинской области (01.2005-05.2005); руководитель аппарата акима района имени Казыбек би г. Караганды (2005-2006); начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды» (2006-2007); заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области (2007-2009); аким района Казыбек би г. Караганды (2009-2010); заместитель акима г. Караганды (2010-2011); аким Октябрьского района г. Караганды (2011-2012); аким г. Балхаша (2012-2014).

На занимаемой должности - с июня 2014 года.

 

 

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Ключевые слова: Дата, История Казахстана,
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