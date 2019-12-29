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29 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

29 Декабря 2019 07:00
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29 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день биологического разнообразия

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1994 года. Дата 29 декабря выбрана в честь вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. Осознав меру ответственности за сохранение уникальной флоры и фауны родного края, миллионы людей должны понять, что биологическое разнообразие является источником жизни.

СОБЫТИЯ

В 1995 году был создан Конституционный совет Республики Казахстан - коллективный орган конституционного контроля в Казахстане. Он состоит из семи членов: председатель и двое членов назначаются Президентом, и по два члена - Сенатом и Мажилисом Парламента РК. Они наделяются полномочиями на шесть лет. Согласно статье 72 Конституции Казахстана, КС проверяет правильность проведения выборов Президента РК, депутатов Парламента, а также республиканского референдума.

В 2004 году состоялась церемония открытия первого пленарного заседания Мажилиса в новом здании Парламента РК на левобережье Астаны.

В 2005 году в Семее вышел в свет научно-педагогический журнал «Шәкәрім». Он издается на казахском, русском и английском языках. Главной целью издания являются исследование и пропаганда национальных ценностей через творчество Шакарима Кудайбердиулы. Журнал выпускается 4 раза в год тиражом 1000 экземпляров.

В 2012 году в Кордайском районе Жамбылской области была введена в эксплуатацию первая в Казахстане солнечная электростанция промышленного масштаба.

Построенная исключительно за счет средств частных инвестиций солнечная электростанция подключена к общим электрическим сетям и может выдавать свою электроэнергию в единую энергетическую систему страны.

В 2016 году главную премию «Человек года-2016» в номинации «Подвиг года-2016» получил восьмиклассник Галымжан Кузембаев, который спас из пожара троих детей. Статуэтку «Алтын адам» юному герою вручил аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.

В 2016 году в Мангистауском районе Мангистауской области введен в эксплуатацию газопровод «Шолтобе-Уштаган-Баскудык-Жарма», благодаря которому голубое топливо появилось в домах жителей сел Уштаган, Баскудук и Жарма.

Общая протяженность газопровода - 92,67 км. Средства на его строительства были выделены из Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». На выполнение социально-значимого проекта было потрачено 898 млн 576 тыс. тенге бюджетных средств.

В 2017 году Народное собрание Болгарии приняло решение открыть новое почетное консульство Казахстана в Варне. Почетным консулом Казахстана стал житель Варны Иван Иванов.

В 2018 году в самом красивом месте города Софии, рядом с проспектом Болгария, появилась улица Астана .

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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