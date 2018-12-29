29 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».



ДАТЫ

Международный день биологического разнообразия

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1994 года. Дата 29 декабря выбрана в честь вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. Осознав меру ответственности за сохранение уникальной флоры и фауны родного края, миллионы людей должны понять, что биологическое разнообразие является источником жизни.

День независимости Монголии

Учрежден в честь годовщины обретения Монголией независимости от Китая в 1911 году. Независимость Монголия получила в результате Синьхайской революции, которая свергла династию Цин и провозгласила монархию во главе с Богдо-гэгэном VIII. 29 декабря 1911 года состоялась официальная церемония восхождения Богдо-гэгэна на престол, и тем самым подтвердился статус Монголии как независимой страны.

СОБЫТИЯ

В 1995 году создан Конституционный совет Республики Казахстан - коллективный орган конституционного контроля в Казахстане. Он состоит из семи членов: председатель и двое членов назначаются Президентом, и по два члена - Сенатом и Мажилисом Парламента РК. Они наделяются полномочиями на шесть лет. Согласно статье 72 Конституции Казахстана КС проверяет правильность проведения выборов Президента РК, депутатов Парламента, а также республиканского референдума.

В 2004 году состоялась церемония открытия первого пленарного заседания Мажилиса в новом здании Парламента РК на левобережье Астаны.

В 2005 году в Семее вышел в свет научно-педагогический журнал «Шәкәрім». Он издается на казахском, русском и английском языках. Главной целью издания являются исследование и пропаганда национальных ценностей через творчество Шакарима Кудайбердиева. Журнал выпускается 4 раза в год тиражом 1000 экземпляров.

В 2012 году в Кордайском районе Жамбылской области введена в эксплуатацию первая в Казахстане солнечная электростанция промышленного масштаба.

Построенная исключительно за счет средств частных инвестиций солнечная электростанция подключена к общим электрическим сетям и может выдавать свою электроэнергию в единую энергетическую систему страны.

В 2017 году Народное собрание Болгарии приняло решение открыть новое почетное консульство Казахстана в Варне. Обязанности почетного консула Казахстана будет исполнять житель Варны Иван Иванов.