-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:25 272
-
вчера 23:19 231
-
-
-
вчера 22:51 207
-
вчера 22:44 251
-
вчера 22:38 315
-
вчера 22:15 341
-
вчера 21:58 330
-
вчера 21:29 424
-
вчера 21:01 204
-
вчера 20:53 171
-
-
-
вчера 19:47 308
-
вчера 19:36 360
-
вчера 19:22 383
-
вчера 19:20 250
-
вчера 19:01 724
-
вчера 18:45 528
-
-
вчера 18:23 490
-
вчера 18:10 307
-
вчера 18:00 245
-
-
-
-
29 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Международный день биологического разнообразия
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1994 года. Дата 29 декабря выбрана в честь вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. Осознав меру ответственности за сохранение уникальной флоры и фауны родного края, миллионы людей должны понять, что биологическое разнообразие является источником жизни.
День независимости Монголии
Учрежден в честь годовщины обретения Монголией независимости от Китая в 1911 году. Независимость Монголия получила в результате Синьхайской революции, которая свергла династию Цин и провозгласила монархию во главе с Богдо-гэгэном VIII. 29 декабря 1911 года состоялась официальная церемония восхождения Богдо-гэгэна на престол, и тем самым подтвердился статус Монголии как независимой страны.
СОБЫТИЯ
В 1995 году создан Конституционный совет Республики Казахстан - коллективный орган конституционного контроля в Казахстане. Он состоит из семи членов: председатель и двое членов назначаются Президентом, и по два члена - Сенатом и Мажилисом Парламента РК. Они наделяются полномочиями на шесть лет. Согласно статье 72 Конституции Казахстана КС проверяет правильность проведения выборов Президента РК, депутатов Парламента, а также республиканского референдума.
В 2004 году состоялась церемония открытия первого пленарного заседания Мажилиса в новом здании Парламента РК на левобережье Астаны.
В 2005 году в Семее вышел в свет научно-педагогический журнал «Шәкәрім». Он издается на казахском, русском и английском языках. Главной целью издания являются исследование и пропаганда национальных ценностей через творчество Шакарима Кудайбердиева. Журнал выпускается 4 раза в год тиражом 1000 экземпляров.
В 2012 году в Кордайском районе Жамбылской области введена в эксплуатацию первая в Казахстане солнечная электростанция промышленного масштаба.
Построенная исключительно за счет средств частных инвестиций солнечная электростанция подключена к общим электрическим сетям и может выдавать свою электроэнергию в единую энергетическую систему страны.
В 2017 году Народное собрание Болгарии приняло решение открыть новое почетное консульство Казахстана в Варне. Обязанности почетного консула Казахстана будет исполнять житель Варны Иван Иванов.
- 29 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
- 28 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
- 28 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
- 2 млрд тенге выделят на создание музея Ботайской культуры в СКО
- Питер Франкопан: Пришло время осознать богатство истории Великой степи
- В Турции установлен памятник эпосу «Көроғлы», созданный казахским скульптором
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана