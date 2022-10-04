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29 человек заболели и 104 выздоровели от коронавируса в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Октября 2022, 08:27
29 человек заболели и 104 выздоровели от коронавируса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК.

Из них по регионам: в Астане - 7, в Алматы - 9, в Акмолинской области - 2, в Актюбинской области - 1, в Атырауской области - 2, в Жамбылской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 1, в Костанайской области - 3, в Кызылординской области - 1, в Павлодарской области - 1, в Улытауской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 393 720 случаев.

Между тем, 104 казахстанца выздоровели от ковида. Из них по регионам: в Астане - 10, в Алматы - 12, в Восточно-Казахстанской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 15, в Карагандинской области - 6, в Костанайской области - 46, в Кызылординской области - 1, в Павлодарской области - 6, в Туркестанской области – 3, в Улытауской области – 2. Всего в республике от COVID-19 выздоровели 1 378 992 человека.


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