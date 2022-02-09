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    29 человек эвакуировали при пожарах спасатели ВКО

    9 Февраля 2022, 10:37

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области сообщил о трех пожарах. В двух случаях из горящих домов пришлось эвакуировать людей - всего 29 человек, в том числе пятерых детей, передает МИА «Казинформ».

    Пожар в барачном четырехквартирном доме в городе Аягозе заметили соседи и срочно набрали «101». Прибывшие подразделения пожарных обошли все квартиры и попросили жильцов покинуть горящий дом. Спасателями были эвакуированы восемь человек, из них двое детей. В пустой квартире загорелась деревянная стена коридора пристройки на площади 4 кв. м. Предварительные версии причины пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

    В Глубоковском районе в жилом пятиэтажном доме на улице Юбилейной, в квартире на пятом этаже, в спальне загорелись деревянные конструкции оконных и дверных блоков, мебель, личные вещи на общей площади 15 кв. м. Причина пожара устанавливается. Спасателями оперативно эвакуированы из зоны опасности 21 человек, из них трое детей.

    В Усть-Каменогорске на улице Чернова загорелись деревянные конструкции стен, перекрытия входной группы и кровля частного дома, а также деревянная пристройка к дому, на общей площади 80 кв. м. В связи с отсутствием противопожарных разрывов огонь перешел на соседнюю хозпостройку. Пожарные ликвидировали огонь на общей площади 85 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

    ДЧС ВКО напоминает гражданам правила безопасности:

    - не курите в квартире (доме), тем более в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

    - не включайте в одну розетку несколько электроприборов;

    - следите за исправностью электропроводки и печного отопления;

    - храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте.

    О пожаре сообщайте по номерам 101 или 112.

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    Восточно-Казахстанская область Происшествия Регионы Пожар
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