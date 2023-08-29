29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный день действий против ядерных испытанийотмечают во всем мире 29 августа, передает МИА «Казинформ».

29 августа – историческая дата для Республики Казахстан, мирового сообщества и глобального антиядерного движения. В этот день в 1991 году Президент Казахской ССР подписал Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона», второго по мощности в мире, после полигона в Неваде.

В 2019 году День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона был включен в перечень праздничных дат.

Закрытие Семипалатинского ядерного полигона стало долгожданным и судьбоносным р ешением . К этому призывало созданное в 1989 году движение «Невада - Семей», л идером которого был Олжас Сулейменов. Благодаря широкой народной поддержке в 1989 году движению удалось остановить на Семипалатинском полигоне 11 взрывов, из запланированных 18. Состоялось 7 испытаний, последний взрыв прозвучал 19 октября..

«Рожденное на казахской земле 28 февраля 1989 года движение «Невада-Семей» считало своей главной целью не только закрытие Семипалатинского полигона, но и пробудило другие ядерные страны последовать этому созидательному примеру. И сейчас Казахстан занимает уверенную позицию на мировой арене антиядерного движения», - отмечал Олжас Сулейменов.

Казахстан первым сделал реальный шаг к всеобщему ядерному разоружению: закрыл Семипалатинский испытательный ядерный полигон - четвертый в мире по своей разрушительной мощи ядерный потенциал.

29 августа 1949 года Советский Союз провел первое испытание ядерного оружия. С 1949 по 1989 год на священной для казахов земле, родине великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева было произведено не менее 456 ядерных испытаний, а также десятки гидроядерных и гидродинамических испытаний.

2 декабря 2009 года шестьдесят четвертая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, единогласно приняв резолюцию 64/35, объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Резолюция призывает к более активному просвещению и информированию людей «о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия».

С инициативой принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, с тем чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона.

Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 сентября 1996 года. Казахстан активно участвовал в разработке и принятии Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и одним из первых подписал его 30 сентября 1996 года. Для вступления договора в силу он должен быть ратифицирован государствами со значительным ядерным потенциалом. С момента его принятия Казахстан последовательно поддерживает ДВЗЯИ и укрепление его режима верификации.

«Международный день действий против ядерных испытаний имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности», - отмечал Касым-Жомарт Токаев.