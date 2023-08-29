29 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

54 года назад (1969) родился МАРЖИКПАЕВ Ермек Боранбаевич - аким Акмолинской области.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Астана). Окончил Целиноградский педагогический институт им. С. Сейфуллина, учитель истории (1994); Университет «Туран», юрист (2001); Кокшетауский университет, бакалавр финансов (2009).

Трудовая деятельность: учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы (1991-1992); генеральный директор МЧП «Шонай» (1992-1995); генеральный директор МЧП (ТОО) «Береке-Бурабай» (1995-2008); депутат Акмолинского областного маслихата (2007-2009); аким Аршалынского района (2008-2012), аким Зерендинского района (2012-2013); заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог (2013-2014); аким г. Кокшетау (2015-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

53 года назад (1970) родился БАЙАХМЕТОВ Бакытжан Какенкаджиевич – заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Родился в Семипалатинской (ныне - Абайской) области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, инженер-электрик (1992); Центрально-Азиатский университет, экономист (2008).

Трудовая деятельность: инженер РЗА в службе МСР ЗАИ ПЭО «Алтайэнерго» Аягузские электрические сети (1992-1999); начальник МСР ЗАИ ПЭО «Алтайэнерго» Аягузские электрические сети (1999); руководитель группы технического обеспечения ДАО «АЗС» в СФ ЗАО «ВК РЭК» АЭС (1999-2000); старший диспетчер Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2000); руководитель группы сбыта Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2000-2001); начальник Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2001-2002); директор Аягозского региона СФ ЗАО «ВК РЭК» (2002-2004); начальник Аягозского РЭС (2004); начальник Бородулихинского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2004-2005); заместитель акима Аягозского района (2005-2008); исполнительный директор ТОО «Дана-Аягоз» (2008-2009); начальник управления государственных закупок и организационно правовой работе Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (02.2009-04.2009); главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (04.2009-06.2009); главный эксперт управления государственных и бюджетного планирования Министерства охраны окружающей среды РК (06.2009-10.2009); начальник отдела строительства г. Усть-Каменогорск (2009-2010); аким г. Аягоз (2010-2014); аким Уланского района Восточно-Казахстанской области (07.2014-12.2014); аким Аягозского района Восточно-Казахстанской области (2014-2019); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2019-2021); аким города Семея - (06.2021-08.2022); руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области (02.2023-07.2023).

На занимаемой должности - с июля 2023 года.

49 лет назад (1974) родился МАКСИМГЕРЕЕВ Баглан Алкенович - заведующий кафедрой следственно-оперативной работы Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова (1997).

Трудовая деятельность: прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений прокуратуры Алматинского района г. Астана (10.2000-02.2001); прокурор управления по надзору за законностью деятельности органов внутренних дел и КНБ прокуратуры г. Астана (02.2001-07.2002); прокурор отдела по надзору за законностью предварительного следствия и дознания в органах внутренних дел прокуратуры г. Астана (07.2002-10.2004); прокурор по должности старшего прокурора управления по надзору за законностью следствия и дознания в органах МВД, КУИС, МЮ, АЧС РК и на транспорте департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры (10.2004-04.2005); Старший прокурор Управления по надзору за законностью следствия и дознания в органах МВД, КУИС МЮ, МЧС РК и на транспорте департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (04.2005-06.2009); старший прокурор Управления по надзору за законностью следствия и дознания в органах МВД РК, КУИС МЮ РК, МЧС РК и на транспорте департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (06.2009-06.2010); старший прокурор Управления по надзору за законностью следствия и дознания в органах Министерства внутренних дел Республики Казахстан (МВД РК), Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан (КУИС МЮ РУ), Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан (МЧС РК) и на транспорте Департамента по надзору за законностью уголовного процесса Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (06.2010-05.2011); старший прокурор управления по надзору за законностью следствия и дознания в органах Министерства внутренних дел Республики Казахстан (МВД РК), Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан (МЧС РК) департамента по надзору за законностью в уголовном процессе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (05.2011-01.2012).

Начальник отдела по надзору за законностью в уголовном процессе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Комитета национальной безопасности РК (КНБ РУ) департамента по надзору за законностью в уголовном процессе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (01.2012-10.2012); помощник Генерального прокурора Республики Казахстан управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (10.2012-11.2014); заместитель руководителя департамента государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов МФ РК (11.2014-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

46 лет назад (1977) родился БЕКЕТАЕВ Марат Бакытжанович - экс-советник Премьер-министра Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный юридический институт, юрист (1998); Лондонскую школу экономики и политических наук, международное бизнес-право (2000).

Трудовая деятельность: консультант по правовым вопросам Британского совета в г. Алматы, заведующий сектором РГП «Департамент по работе с дипломатическими представительствами» Министерства иностранных дел РК (2001-2002); начальник ЗАО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса» Министерства иностранных дел РК (2002-2003); начальник отдела, начальник управления, советник председателя Агентства по делам государственной службы РК (2003-2004); заместитель директора Центра информации и тестирования Агентства по делам государственной службы РК (2004); заместитель директора, директор РГКП «Евразийский центр обучения государственных служащих» Агентства по делам государственной службы РК (2004-2006); советник заместителя Премьер-Министра РК (2006-2007); советник Премьер-Министра РК (2007); вице-министр юстиции РК (2007-2010); ответственный секретарь Министерства юстиции РК (2010-2015); заместитель руководителя администрации Президента РК (2015-2016); министр юстиции Республики Казахстан (13.09.2016, 25.02.2019, переназначен с 18.01.2021-11.01.2022); советник Премьер-министра Республики Казахстан (01.2022-02.2023).

Награжден Орденом «Құрмет» (2011).

45 лет назад (1978) родился РАХИМОВ Расул Нурланович – член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Родился в г. Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (2000); Восточно-Казахстанский государственный университет (2002); Бранденбургский технический университет (2004); Университет Оксфорда (2006).

Трудовая деятельность: аппаратчик 4-го разряда бериллиевого производства, инженер технологического бюро бериллиевого производства, менеджер по маркетингу бериллиевого производства АО «Ульбинский металлургический завод» (2000-2006); директор Центра стратегического развития и инновационной деятельности Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева (2006-2007); советник департамента стратегического планирования и сводного анализа - секретариата Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (05.2007-09.2007); начальник управления координации индустриальной политики Министерства индустрии и торговли (2007-2008); консультант Центра стратегических разработок и анализа администрации Президента РК (2008-2009); управляющий директор АО «Национальный инновационный фонд» (2009-2012); руководитель департамента устойчивого развития ПРООН, программный аналитик и портфельный менеджер (2012-2018); заведующий сектором анализа конкурентоспособности Центра стратегических разработок и анализа администрации Президента РК (01.2018-08.2018); заместитель заведующего отделом стратегического планирования, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации Президента РК (2018-2021); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (21.10.2021-11.2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

162 года назад (1861-1933) родился ОРАЗАЛЫУЛЫ Сейтек - казахский народный композитор, кюйши, один из основателей казахской домбровой школы.

Уроженец Западно-Казахстанской области. С детства проявил незаурядные музыкальные способности. Обучался игре на домбре у своего дяди Султангали, искусству исполнения кюев у учеников Даулеткерея Шигаева, Турыпа. К собственным сочинения Сейтека относится кюи «Арпалыс», «Орытпа», «Шәрипа», «Бес қыз», «Жантаза», «Қарашаш», «Балқаймақ», «Қанатым», «Көкала ат» и другие, в которых воспел красоту души, выразил скорбь и гнев угнетенных народных масс. За свободолюбивые идеи Сейтек подвергался преследованиям. Находился в тюремном заключении в Урде (1880, 1885), Иркутске (1882), Карабайлы (1887), Астрахани (1894), Москве (Бутырка, 1894). По обвинению в связах с русских революционно настроенными рабочими Сейтек, как политический, заключенный, был сослан в Сибирь (1897). В этот период были созданы кюи «Айдау», «Түңілдім», «Арман», проникнутые сочувствием к соратникам по борьбе, раздумьями и воспоминаниями о родных и близких, о судьбе народа. В 1905 году Сейтек вернулся на родину из ссылки. К этому времени относятся его кюи «Жоқтау», «Ғазиз», «Мең-зең», «Сары дала», в которых звучит скорбь по утрате матери, сына, друга. В кюях, посвященные революции 1905-1907 годов («Жігер») и народно-освободительных восстанию 1916 года («16 жыл»), воплощены прогрессивные взгляды композитора. Вершиной творчества Сейтека является кюй «Заман-ай», Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновила его на создание кюев «17 жыл», «Еркіндік», «Партсъезд».

Композитор широко использовал в своих кюях русскую, украинскую, туркменскую, калмыцкую мелодику. Произведения Сейтека вошли в сборник «1000 песен казахского народа» Александра Затаевича под названием «Песни Сейтека». Латиф Хамиди создал одноактную музыкальную пьесу «Сейтек». Кюй «Заман-ай» использован в симфонический поэме «Батырлык» (1972) Газизы Жубановой. Жизни и творчеству Сейтека посвящена повесть Такена Алимкулова «Сейтек сарыны» (1966). Множества кюи Сейтека - в репертуаре Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.