29 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

159 лет назад (1861-1933) родился ОРАЗАЛЫУЛЫ Сейтек - казахский народный композитор, кюйши, один из основателей казахской домбровой школы.

Уроженец Западно-Казахстанской области. С детства проявил незаурядные музыкальные способности. Обучался игре на домбре у своего дяди Султангали, искусству исполнения кюев у учеников Даулеткерея Шигаева, Турыпа. К собственным сочинения Сейтека относится кюи «Арпалыс», «Орытпа», «Шәрипа», «Бес қыз», «Жантаза», «Қарашаш», «Балқаймақ», «Қанатым», «Көкала ат» и другие, в которых воспел красоту души, выразил скорбь и гнев угнетенных народных масс. За свободолюбивые идеи Сейтек подвергался преследованиям. Находился в тюремном заключении в Урде (1880, 1885), Иркутске (1882), Карабайлы (1887), Астрахани (1894), Москве (Бутырка, 1894). По обвинению в связах с русских революционно настроенными рабочими Сейтек, как политический, заключенный, был сослан в Сибирь (1897). В этот период были созданы кюи «Айдау», «Түңілдім», «Арман», проникнутые сочувствием к соратникам по борьбе, раздумьями и воспоминаниями о родных и близких, о судьбе народа. В 1905 году Сейтек вернулся на родину из ссылки. К этому времени относятся его кюи «Жоқтау», «Ғазиз», «Мең-зең», «Сары дала», в которых звучит скорбь по утрате матери, сына, друга. В кюях, посвященные революции 1905-1907 годов («Жігер») и народно-освободительных восстанию 1916 года («16 жыл»), воплощены прогрессивные взгляды композитора. Вершиной творчества Сейтека является кюй «Заман-ай», Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновила его на создание кюев «17 жыл», «Еркіндік», «Партсъезд».

Композитор широко использовал в своих кюях русскую, украинскую, туркменскую, калмыцкую мелодику. Произведения Сейтека вошли в сборник «1000 песен казахского народа» Александра Затаевича под названием «Песни Сейтека». Латиф Хамиди создал одноактную музыкальную пьесу «Сейтек». Кюй «Заман-ай» использован в симфонический поэме «Батырлык» (1972) Газизы Жубановой. Жизни и творчеству Сейтека посвящена повесть Такена Алимкулова «Сейтек сарыны» (1966). Множества кюи Сейтека - в репертуаре Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

назад (1963-2020) родился- государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Целиноградской (ныне - Акмолинской) области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-механик (1986); Казахскую государственную юридическую академию, бакалавр юриспруденции (2006).

Трудовой стаж: тракторист, шофер совхоза (1983); преподаватель СПТУ-21 (1986); инженер по снабжению Бестюбинского АТП (1986-1987); контролер, инженер Целиноградского грузового автоуправления (1987-1991); директор МЧП «АПС» (1991-1994); директор автобазы связи, г. Акмола (1994-2001); заместитель директора, директор ГКП «Горкоммунхоз» (2001-2005); председатель правления АО «Астана Горкоммунхоз» (2006); заместитель директора ТОО «Кредит Курылыс НС» (2006-2008); председатель правления АО «Астана Горкоммунхоз» (2008-2009); заместитель акима Акмолинской области (2009-2012); первый заместитель акима Акмолинской области (2012-2013); аким Акмолинской области (2013-2014); вице-министр регионального развития РК (06.2014-08.2014); председатель Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК (08.2014-11.2014); заместитель акима г. Астаны (2014-2019); первый заместитель акима Туркестанской области (2019-2020).

Награжден орденом «Құрмет», медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1969) родился- аким Акмолинской области.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Целиноградский педагогический институт им. С. Сейфуллина, учитель истории (1994); Университет «Туран», юрист (2001); Кокшетауский университет, бакалавр финансов (2009).

Трудовая деятельность: учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы (1991-1992); генеральный директор МЧП «Шонай» (1992-1995); генеральный директор МЧП (ТОО) «Береке-Бурабай» (1995-2008); депутат Акмолинского областного маслихата (2007-2009); аким Аршалынского района (2008-2012), аким Зерендинского района (2012-2013); заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог (2013-2014); аким г. Кокшетау (2015-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1970) родился- заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, инженер-электрик (1992); Центрально-Азиатский университет, экономист (2008).

Трудовая деятельность: инженер РЗА в службе МСР ЗАИ ПЭО «Алтайэнерго» Аягузские электрические сети (1992-1999); начальник МСР ЗАИ ПЭО «Алтайэнерго» Аягузские электрические сети (1999); руководитель группы технического обеспечения ДАО «АЗС» в СФ ЗАО «ВК РЭК» АЭС (1999-2000); старший диспетчер Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2000); руководитель группы сбыта Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2000-2001); начальник Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2001-2002); директор Аягозского региона СФ ЗАО «ВК РЭК» (2002-2004); начальник Аягозского РЭС (2004); начальник Бородулихинского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2004-2005); заместитель акима Аягозского района (2005-2008); исполнительный директор ТОО «Дана-Аягоз» (2008-2009); начальник управления государственных закупок и организационно правовой работе Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (02.2009-04.2009); главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (04.2009-06.2009); главный эксперт управления государственных и бюджетного планирования Министерства охраны окружающей среды РК (06.2009-10.2009); начальник отдела строительства г. Усть-Каменогорск (2009-2010); аким г. Аягоз (2010-2014); аким Уланского района Восточно-Казахстанской области (07.2014-12.2014); аким Аягозского района Восточно-Казахстанской области (2014-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

назад (1977) родился- министр юстиции Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный юридический институт, юрист (1998); Лондонскую школу экономики и политических наук, международное бизнес-право (2000).

Трудовая деятельность: консультант по правовым вопросам Британского совета в г. Алматы, заведующий сектором РГП «Департамент по работе с дипломатическими представительствами» Министерства иностранных дел РК (2001-2002); начальник ЗАО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса» Министерства иностранных дел РК (2002-2003); начальник отдела, начальник управления, советник председателя Агентства по делам государственной службы РК (2003-2004); заместитель директора Центра информации и тестирования Агентства по делам государственной службы РК (2004); заместитель директора, директор РГКП «Евразийский центр обучения государственных служащих» Агентства по делам государственной службы РК (2004-2006); советник заместителя Премьер-Министра РК (2006-2007); советник Премьер-Министра РК (2007); вице-министр юстиции РК (2007-2010); ответственный секретарь Министерства юстиции РК (2010-2015); заместитель руководителя администрации Президента РК (2015-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011).