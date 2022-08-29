29 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день действий против ядерных испытаний

2 декабря 2009 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюцией 64/35, которая была принята единогласно. Инициатором учреждения этого международного дня выступила Республика Казахстан. Дата была выбрана в память об официальном закрытии Семипалатинского испытательного полигона 29 августа 1991 года.

День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона

Был утвержден Указом Президента РК от 29 августа 1991 года. В 2019 году День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона был включен в перечень праздничных дат.

СОБЫТИЯ

В 1720 году был образован город Усть-Каменогорск, расположенный на северо-востоке Казахстана на слиянии рек Иртыш и Ульба и занимающий площадь 54,4 тысячи га. В 1868 году Усть-Каменогорск получил статус города. Современный Усть-Каменогорск является одним из центров цветной металлургии Казахстана.

В 1949 году в СССР на учебном полигоне № 2 Министерства вооружённых сил - ныне закрытом Семипалатинском полигоне, под руководством И.В. Курчатова было произведено испытание первого атомного устройства.

В 1991 году Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. После закрытия полигона все объекты, в том числе три ядерных реактора, перешли в собственность РК.

В 2001 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев за особые заслуги в развитии казахстанско-турецких отношений вручил орден «Барыс» I степени экс-президенту Турецкой Республики Сулейману Демирелю.

В 2002 году в Астане состоялось открытие уникального монумента - высотной башни «Байтерек». В основу создания монумента легла легенда о Байтереке - сказочном дереве, растущем на горе Коктобе, омываемом безбрежным океаном. Основная идея, которую отражает «Байтерек», - это Дерево мира. На отметке 97 метров находится серебряный амулет-тумар, на нем отпечаток ладони Нурсултана Назарбаева.

В 2009 году в Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония открытия памятников Абая и Пушкина. Памятник Абая установлен на площади Республики, памятный бюст Александра Сергеевича Пушкина - перед зданием областной библиотеки, названной его именем.

В 2012 году в кыргызском городе Оше состоялось официальное открытие консульства Республики Казахстан. Значимое событие совпало с 20-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, что, безусловно, придаст новый импульс активизации взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами.

В 2012 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение художественную марку, посвященную международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия». На марке изображена эмблема конференции, белый голубь, символизирующий мир и созидание, защищающий планету от угроз, и текстовая композиция на казахском языке. Художественная марка выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая, номинал 50 тенге, размер 28х40 мм, в листе 10 штук, тираж марки 30 тыс. штук.

В 2012 году в Астане, выступая на международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия», Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать глобальную антиядерную парламентскую ассамблею и сообщил о запуске Международного проекта «АТОМ», название которого составлено из первых букв четырех слов на английском языке и означает «Отмена Испытаний - Наша Миссия».

В 2013 году в швейцарском городе Женева во Дворце наций Организации Объединенных Наций торжественно был открыт многофункциональный конференц-зал «Казахстан», рассчитанный на присутствие 145 человек. Зал оборудован новейшими технологиями и будет использован для проведения представительных международных форумов с обеспечением синхронного перевода, демонстраций фильмов, а также для организации культурных мероприятий. «Казахстан» украшен красивыми гобеленовыми полотнами с видами Астаны и степными пейзажами, на оконных витражах теперь присутствует цветная мозаика с национальными мотивами.

В 2013 году в «Назарбаев центре» открылся новый уникальный зал «Курган сакского вождя». Экспозиции зала «Курган сакского царя» представляют собой результаты археологических исследований, легендарных Берельских раскопок, находящихся в Казахском Алтае, в семи километрах к юго-западу от одноименного села Катонкарагайского района Восточно-Казахстанской области. Берельские находки стали знаковыми событиями в научной и культурной жизни Казахстана в условиях возрастания интереса общественности к истокам отечественной истории и культуры.

В 2017 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телемоста на базе Ульбинского металлургического комбината открыл здание Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Казахстане. Глава государства передал символический ключ здания БНОУ генеральному директору МАГАТЭ Юкия Амано.

В 2018 году в Астане Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл монумент «Стена мира». «Стена мира», - подарок Актюбинской области в честь 20-летия столицы, расположился на площади Независимости вблизи монумента «Қазақ елі».

Авторы отметили, что в основу проекта заложена идея антиядерного манифеста Президента РК «Мир. ХХI век», именно поэтому символично, что объект открылся 29 августа - в Международный день действий против ядерных испытаний.

В 2019 году в Нур-Султане Назарбаевской премией за безъядерный мир были награждены генеральный директор МАГАТЭ Юкие Амано (посмертно) и исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассине Зербо, внесшие огромный вклад в нераспространение ядерного оружия и международную безопасность.

В 2020 году в музее «Дайго Фукурю Мару» открылась фотовыставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний и 29-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

На фотографиях выставки запечатлена история создания, начала и хода проведения испытаний на полигоне, а также деятельность антиядерного движения «Невада-Семей».

В 2020 году в Чили с целью распространить творчество Димаша Кудайбергена и культуру его родной страны, как в Чили, так и во всей Латинской Америке появилась радиостанция «DEARMASH FM».

В 2020 году очередную сенсационную находку обнаружили археологи, работающие на городище «Бурно-Октябрьское» в Жуалынском районе Жамбылской области. Археологи обнаружили артефакты двухтысячелетней давности, когда здесь, по мнению историков, существовал крупный по тому времени город.

Это городище является уникальнейшим и интереснейшим объектом для археологов потому, что это единственный пока в Казахстане сохранившийся нетронутым памятник начала нашей эры.

В 2021 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.



