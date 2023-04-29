29 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

117 лет назад (1906-1968) родился ЖУБАНОВ Ахмет Куанович - композитор, музыковед, этнографический исследователь казахских народных песен и кюев, писатель-историк, дирижер, академик Академии наук Казахстана, доктор искусствоведения, профессор, народный артист Казахстана, дважды лауреат Государственной премии, лауреат премии имени Ш. Уалиханова.

Уроженец Актюбинской области. В 1929-1932 годы учился в Ленинградском музыкальном техникуме имени М. Глинки (по классу скрипки А. Этигона) и в консерватории имени Н. Римского-Корсакова (по классу гобоя профессора Ф. Нимана); позднее - на факультете теории и истории музыки - у Б. Асафьева. В 1932-1933 годы - аспирант Ленинградской академии искусствознания (ныне - Институт театра, музыки и кино).

Трудовая деятельность: в 1933 году преподавал в Алматинском музыкально-драматическом техникуме, составил на казахском языке первый «музыкальный букварь». Организовал музыкальный кабинет и экспериментальную мастерскую по усовершенствованию казахских народных инструментов; в 1934 году под руководством А. Жубанова был создан ансамбль домбристов, на основе которого возник оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы; в 1935-1945 годы - художественный руководитель и дирижер Казахской филармонии; в 1945-1951 годы - ректор Алматинской консерватории; в 1945-1947 годы и в 1954-1961 годы - заведующий кафедрой народных инструментов, одновременно преподаватель истории казахской народной музыки, дирижирования, инструментовки; в 1961-1968 годы возглавил музыкальный отдел Института литературы и искусства при АН Казахстана.

Автор научных трудов и исследований по истории казахской народной музыки, о жизни и творчестве народных певцов, кюйши, композиторов: «Курмангазы», «Жизнь и творчество казахских народных композиторов», «Струны столетий», «Соловьи столетий».

А. Жубанов - один из основателей казахского профессионального музыкального искусства. Им записаны и опубликованы музыкальные произведения для домбры, кобыза и сыбызги, переложены для оркестра народных инструментов многие народные кюи.

Награжден орденом Ленина, медалями. Именем А. Жубанова названа музыкальная школа-интернат и улица города Алматы.

77 лет назад (1946) родился КОЖАМКУЛОВ Толеген Абдисагиевич - выдающийся физик-теоретик, крупнейший специалист в области квантовой теории поля, основатель нового научного направления в квантовой хромодинамике, заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан им. аль-Фараби в области науки и техники.

Родился в Алматинской области. Окончил физический факультет Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, теоретическая физика (1967); аспирантуру Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР (РАН РФ) в г. Санкт-Петербурге (1970).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики, декан факультета, директор НИИ экспериментальной и теоретической физики КазГУ им. С. М. Кирова (1970-1998); ректор Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова (1998-2001); ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби (2001-2008); вице-президент НАН РК (2005-2012); советник ректора Казахский национальный университет им. аль-Фараби, научный руководитель НИИ ЭТФ (с 2008 года).

Является автором трёх монографий, в том числе первой в новейшем направлении науки «Стохастическое квантование в теории поля», получившей широкое признание мировой научной общественности. Его ученики и последователи активно и плодотворно работают в научных центрах России, США, Австрии, Франции, Израиля, Великобритании, Италии, Японии и других зарубежных стран.

Он первый и единственный казахстанец, в полном объёме освоивший известный девятитомный курс теоретической физики Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица.

Т.А. Кожамкулов - один из инициаторов создания Академии наук высшей школы Казахстана (Казахстанское отделение МАН ВШ), главной целью которой является содействие развитию науки в высшей школе и максимальное использование её достижений для повышения благосостояния и духовного потенциала общества.

Награжден орденами «Парасат» (2004), «Барыс» (2014); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Ветеран труда Казахстан» (2018), золотой медалью SPI Ассоциации содействия промышленности SPI (Франция) (2002), медалью имени А. Байтурсынова (2003), золотой медалью имени П.Л. Капицы «За научные открытия» (2003). Удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері»

69 лет назад (1954) родился ЕСДАУЛЕТОВ Улугбек - председатель правления Союза писателей Казахстана.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, журналист (1977); Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького (Москва), литератор (1985).

Трудовая деятельность: корректор Восточно-Казахстанской областной газеты (1971-1977); заведующий отделом республиканской газеты «Қазақстан пионері» (1977-1979); редактор издательства «Жазушы» (1979-1985); редактор молодежной редакции Казахского телевидения (1985-1986); корреспондент отдела критики редакции газеты «Қазақ әдебиеті» (1986-1988); секретарь правления Союза писателей Казахстана (1988-1991); главный редактор газеты «Жас қазақ» (1991-1993); заведующий отделом Министерства иностранных дел РК (1993-1997); заведующий отделом Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (1997-2000); заведующий сектором культуры канцелярии Премьер-Министра РК (2000-2002); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (2002-2008); главный редактор литературного журнала «Жұлдыз» (с 2008 года).

Награжден орденом «Құрмет» (2001); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1986), Фестиваля поэзии тюркоязычных стран (1995), международной литературной премии «Алаш» (2000), Государственной премии РК (2002), премии «Алтын жұлдыз» Академии журналистов Казахстана (2007), кавалер Золотой Есенинской медали России (2007). Неоднократный победитель республиканских поэтических состязаний «Мушайра».

Автор текста гимна «Заман-ай» антиядерного движения «Семей-Невада» и ряда популярных современных казахских песен. В переводе на русский язык вышли сборники стихотворений «Перевалы Алтая» (1988), «Ахиллесова пята» (2002), также книги на китайском языке «Заман-ай» (2005), на кыргызском «Жүрегім - махаббаттың астанасы» (2011).

67 лет назад (1956) родилась САРСЕМБАЕВА Раушан Биргебаевна - президент Ассоциации деловых женщин Казахстана.

Родилась в г. Алматы. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1977).

Трудовая деятельность: стажировка, обучение в аспирантуре Алма-Атинского института народного хозяйства (1981-1988); инженер-экономист геологической партии Волховской экспедиции (1977-1981); стажер-исследователь, аспирант Алма-Атинского института народного хозяйства (1981-1989); заместитель директора Института повышения квалификации при Госкомстате Казахской ССР (1989-1991); генеральный директор АО «Раушан» (1991-1995).

На занимаемой должности - с октября 1995 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2010); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», партии «Nur Otan» «Белсендi кызметі ушін» (2011); знаком Министерства образования и науки Республики Казахстан «За услуги в развитии науки Республики Казахстан». Отмечена Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан.

62 года назад (1961) родился ЖУСИП Нурторе Байтлесулы - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Уроженец Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: корреспондент, заведующий отделом, заместитель главного редактора Павлодарской областной газеты «Кызыл Ту»; заведующий отделом экономики, заместитель главного редактора газеты «Егемен Қазақстан» (1990-1996); главный редактор газеты «Жас Алаш» (1996-2002); главный редактор газеты «Ақ жол Қазақстан» (2002-2005); генеральный директор АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (2005-2006); главный редактор газеты «Астана хабары» (2006-2008); главный редактор республиканской общественно-политической газеты «AIQYN» (2008-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке, известный журналист (2019-2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Тіл жанашыры» (2014). Лауреат премий имени Б. Булкышева Союза журналистов Казахстана, имени С. Садуакасова Союза журналистов Казахстана, Президентской премии в области средств массовой информации, национальной премии «Алтын адам» («Человек года»), Союза журналистов Казахстана «Алтын жұлдыз» (2000).

39 лет назад (1984) родился АЛИМЖАНОВ Нурлан Баянгалиевич - казахский актёр, певец, композитор, телеведущий, заслуженный деятель Казахстана.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую национальную академию искусств им. Т.К. Жургенова, факультет музыкальной драмы (2005).

Трудовая деятельность: актер в Государственном академическом театре имени Г. Мусрепова (2003-2008); работал на киностудиях «Казахфильм», «Паң Нұрмағанбет», «Satai Film», Агентство «Хабар» (2005-2019); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2019-2021); руководитель управления культуры г. Нур-Султана (2021-2023).

Ещё во время учёбы Нурлан Алимжанов играл в спектаклях ТЮЗа, однако отдавал предпочтение работе киноактёра. Наибольшую известность Нурлану Алимжанову принесла роль Нурсултана Назарбаева в киноэпопее «Путь лидера», состоящей из четырёх фильмов: «Небо моего детства» (2011), «Огненная река» (2013), «Железная гора» (2013) и «Разрывая замкнутый круг» (2014). Нурсултан Назарбаев высоко оценил работу актёра в этих картинах, отметив его большое внешнее сходство с собой - за создание на экране образа Президента Казахстана Нурлану Алимжанову в 2013 году было присвоено звание заслуженного деятеля Казахстана. Лауреат премии «Жас Тұлпар» за достижения в сфере культуры и искусства (2013).

37 лет назад (1986) родился ЖАНГОЗИН Ануар Канатович - председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы».

Родился в г. Караганде. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, математика (2008); «Назарбаев Университет», управление образованием (2015).

Трудовая деятельность: работа в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2008); менеджер, заместитель директора департамента методологического обеспечения учебного процесса АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2008-2011); директор, учитель математики в АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа» г. Астаны (2011-2016); руководитель управления образования г. Астаны (2016-2019); реализация государственных и общественных проектов по развитию сельских школ, молодежной политики, дистанционного онлайн образования (2019-2022); председатель правления АО «Центр международных программ» (2022-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.



