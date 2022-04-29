29 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1906-1968) родился- композитор, музыковед, этнографический исследователь казахских народных песен и кюев, писатель-историк, дирижер, академик Академии наук Казахстана, доктор искусствоведения, профессор, народный артист Казахстана, дважды лауреат Государственной премии, лауреат премии имени Ш. Уалиханова.

Уроженец Актюбинской области. В 1929-1932 годы учился в Ленинградском музыкальном техникуме имени М. Глинки (по классу скрипки А. Этигона) и в консерватории имени Н. Римского-Корсакова (по классу гобоя профессора Ф. Нимана); позднее - на факультете теории и истории музыки - у Б. Асафьева. В 1932-1933 годы - аспирант Ленинградской академии искусствознания (ныне - Институт театра, музыки и кино).

Трудовая деятельность: в 1933 году преподавал в Алматинском музыкально-драматическом техникуме, составил на казахском языке первый «музыкальный букварь». Организовал музыкальный кабинет и экспериментальную мастерскую по усовершенствованию казахских народных инструментов; в 1934 году под руководством А. Жубанова был создан ансамбль домбристов, на основе которого возник оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы; в 1935-1945 годы - художественный руководитель и дирижер Казахской филармонии; в 1945-1951 годы - ректор Алматинской консерватории; в 1945-1947 годы и в 1954-1961 годы - заведующий кафедрой народных инструментов, одновременно преподаватель истории казахской народной музыки, дирижирования, инструментовки; в 1961-1968 годы возглавил музыкальный отдел Института литературы и искусства при АН Казахстана.

Автор научных трудов и исследований по истории казахской народной музыки, о жизни и творчестве народных певцов, кюйши, композиторов: «Курмангазы», «Жизнь и творчество казахских народных композиторов», «Струны столетий», «Соловьи столетий».

А. Жубанов - один из основателей казахского профессионального музыкального искусства. Им записаны и опубликованы музыкальные произведения для домбры, кобыза и сыбызги, переложены для оркестра народных инструментов многие народные кюи.

Награжден орденом Ленина, медалями. Именем А. Жубанова названа музыкальная школа-интернат и улица города Алматы.

назад (1954) родился- председатель правления Союза писателей Казахстана.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, журналист (1977); Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького (Москва), литератор (1985).

Трудовая деятельность: корректор Восточно-Казахстанской областной газеты (1971-1977); заведующий отделом республиканской газеты «Қазақстан пионері» (1977-1979); редактор издательства «Жазушы» (1979-1985); редактор молодежной редакции Казахского телевидения (1985-1986); корреспондент отдела критики редакции газеты «Қазақ әдебиеті» (1986-1988); секретарь правления Союза писателей Казахстана (1988-1991); главный редактор газеты «Жас қазақ» (1991-1993); заведующий отделом Министерства иностранных дел РК (1993-1997); заведующий отделом Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (1997-2000); заведующий сектором культуры канцелярии Премьер-Министра РК (2000-2002); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (2002-2008); главный редактор литературного журнала «Жұлдыз» (с 2008 года).

Награжден орденом «Құрмет» (2001); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1986), Фестиваля поэзии тюркоязычных стран (1995), международной литературной премии «Алаш» (2000), Государственной премии РК (2002), премии «Алтын жұлдыз» Академии журналистов Казахстана (2007), кавалер Золотой Есенинской медали России (2007). Неоднократный победитель республиканских поэтических состязаний «Мушайра».

Автор текста гимна «Заман-ай» антиядерного движения «Семей-Невада» и ряда популярных современных казахских песен. В переводе на русский язык вышли сборники стихотворений «Перевалы Алтая» (1988), «Ахиллесова пята» (2002), также книги на китайском языке «Заман-ай» (2005), на киргизском «Жүрегім - махаббаттың астанасы» (2011).

назад (1956) родилась- президент Ассоциации деловых женщин Казахстана.

Родилась в г. Алматы. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1977).

Трудовая деятельность: стажировка, обучение в аспирантуре Алма-Атинского института народного хозяйства (1981-1988); инженер-экономист геологической партии Волховской экспедиции (1977-1981); стажер-исследователь, аспирант Алма-Атинского института народного хозяйства (1981-1989); заместитель директора Института повышения квалификации при Госкомстате Казахской ССР (1989-1991); генеральный директор АО «Раушан» (1991-1995).

На занимаемой должности - с октября 1995 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2010); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», партии «Nur Otan» «Белсендi кызметі ушін» (2011); знаком Министерства образования и науки Республики Казахстан «За услуги в развитии науки Республики Казахстан». Отмечена Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан.

назад (1961) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке, известный журналист.

Уроженец Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: корреспондент, заведующий отделом, заместитель главного редактора Павлодарской областной газеты «Кызыл Ту»; заведующий отделом экономики, заместитель главного редактора газеты «Егемен Қазақстан» (1990-1996); главный редактор газеты «Жас Алаш» (1996-2002); главный редактор газеты «Ақ жол Қазақстан» (2002-2005); генеральный директор АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (2005-2006); главный редактор газеты «Астана хабары» (2006-2008); главный редактор республиканской общественно-политической газеты «AIQYN» (2008-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Тіл жанашыры» (2014). Лауреат премий имени Б. Булкышева Союза журналистов Казахстана, имени С. Садуакасова Союза журналистов Казахстана, Президентской премии в области средств массовой информации, национальной премии «Алтын адам» («Человек года»), Союза журналистов Казахстана «Алтын жұлдыз» (2000).

назад (1966) родился- президент АО «Государственный фонд социального страхования» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет, математик (1991); Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, экономист (1997); Всесоюзный финансово-экономический институт (г. Москва).

Трудовая деятельность: инженер Институтов математики и механики, прикладной математики Академии наук Казахской ССР (1991-1995); директор Московского филиала МП «Брокерская фирма Туран БТ-08» (1995-1996); старший экономист Карагандинского областного управления Национального банка Республики Казахстан, начальник управления (1996); заместитель начальника областного управления Бюджетного банка (1996-1998); начальник отдела департамента государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Акмолинского областного управления Казначейства, заместитель начальника управления казначейства г. Астаны (1998-2000); генеральный директор РГКП «Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» (2000-2007); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2007-2008); президент АО «Государственный фонд социального страхования» (2008-2014); председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития населения Республики Казахстан (2014-2015); первый заместитель председателя правления корпоративного фонда «University Medical Center» (2015-2016); председатель правления корпоративного фонда «University Medical Center» (2016-2019).

На занимаемой должности - с января 2019 года.

назад (1984) родился- руководитель управления культуры города Нур-Султана.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую национальную академию искусств им. Т.К. Жургенова, факультет музыкальной драмы (2005).

Трудовая деятельность: актер в Государственном академическом театре имени Г. Мусрепова (2003-2008); работал на киностудиях «Казахфильм», «Паң Нұрмағанбет», «Satai Film», Агентство «Хабар» (2005-2019); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Ещё во время учёбы Нурлан Алимжанов играл в спектаклях ТЮЗа, однако отдавал предпочтение работе киноактёра. Наибольшую известность Нурлану Алимжанову принесла роль Нурсултана Назарбаева в киноэпопее «Путь лидера», состоящей из четырёх фильмов: «Небо моего детства» (2011), «Огненная река» (2013), «Железная гора» (2013) и «Разрывая замкнутый круг» (2014). Нурсултан Назарбаев высоко оценил работу актёра в этих картинах, отметив его большое внешнее сходство с собой - за создание на экране образа Президента Казахстана Нурлану Алимжанову в 2013 году было присвоено звание заслуженного деятеля Казахстана. Лауреат премии «Жас Тұлпар» за достижения в сфере культуры и искусства (2013).

назад (1986) родился- президент АО «Центр международных программ» (Болашак).

Родился в г. Караганде. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2008); Автономную организацию образования «Назарбаев Университет» (2015).

Трудовая деятельность: работа в Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2008); менеджер, заместитель директора департамента методологического обеспечения учебного процесса; директор, учитель математики в Назарбаев Интеллектуальной школе г. Нур-Султана (2011-2016); заместитель руководителя управления образования г. Нур-Султана (2016-2017); исполняющий обязанности руководителя управления образования г. Нур-Султана (04.2017-08.2017); руководитель управления образования г. Нур-Султана (2017-2019); заместитель директора корпоративного фонда «Академия Елбасы» (2020-2021).

На занимаемой должности - с января 2022 года.