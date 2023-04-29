29 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день танца

Инициатором учреждения этого международного дня стал Международный совет танца ЮНЕСКО в 1982 году. Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727-1810), вошедшем в историю как «отец современного балета».

Международный день иммунологии

Отмечается по инициативе Международного союза иммунологических обществ (International Union of Immunological Societies, IUIS) и Европейской федерации иммунологических обществ (European Federation of Immunological Societies, EFIS).

Впервые отмечался в 2005 году на европейском уровне, а в 2007 году он стал международным. Главная его задача - подчеркнуть важность иммунологии в борьбе с инфекциями, аутоиммунными заболеваниями и раком, а также объединить специалистов по иммунологии из разных стран для обмена знаниями и опытом.

День памяти всех жертв применения химического оружия

Отмечаемый ежегодно, установлен в ноябре 2005 года. Такая дата была выбрана потому, что 29 апреля 1997 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

СОБЫТИЯ

В 1911 году на месторождении Доссор, которое разрабатывали английские предприниматели, был получен мощный фонтан нефти. Скважина фонтанировала в течение 30 часов и дала 16 700 пудов нефти.

В 1936 году вышел в свет первый номер газеты «Вечерний Алматы» («Социалистическая Алма-Ата», «Вечерняя Алма-Ата»). На ее страницах освещались вопросы экономики, городского хозяйства, культуры, медицины, образования и воспитания. Немалое место в газете отводилось развлекательно-познавательным темам: спорт, кроссворды, гороскопы, анекдоты и пр.

В 1940 году в Казахском государственном академическом театре драмы состоялась премьера пьесы Габита Мусрепова «Қозы Көрпеш - Баян сұлу».

В 1992 году в Алматы с официальным визитом прибыл премьер-министр Турецкой Республики Сулейман Демирель. В Алматы в торжественной обстановке состоялось официальное открытие Посольства Турецкой Республики в Республике Казахстан.

В 2002 году был образован Национальный совет при Президенте Республики Казахстан, главные цели которого - выработка предложений и рекомендаций по наиболее важным вопросам государственной жизни, повышению ответственности государственных органов перед народом, определение на основе широкого обсуждения с представителями гражданского общества основных направлений внутренней и внешней политики.

В 2006 году в Алматы открылся мемориальный музей выдающегося деятеля музыкальной культуры Казахстана - академика Ахмета Жубанова.

Композитор Ахмет Куанович Жубанов - художник самобытный и ярко национальный. Автор книг, очерков и статей о казахской народной музыке.

В 2011 году фильм режиссера Ардака Амиркулова «Прощай, Гульсары!» по мотивам повести Чингиза Айтматова награжден специальным призом жюри Первого международного иранского кинофестиваля. Кинофестиваль прошел на острове-курорте Киш.

В 2011 году в Алматы в память о народном артисте СССР, Халық Қаһарманы, режиссере Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова Азербайжане Мамбетове (1932-2009) открылась мемориальная доска. Она была установлена на доме, в котором жил выдающийся деятель казахстанской культуры.

В 2013 году фильм «Уроки гармонии» получил специальный диплом жюри за лучший режиссерский дебют на «Фестивале Трайбека», который проходил в Нью-Йорке.

«Уроки гармонии» - первый казахстанский фильм, который был представлен в главном конкурсе Международного кинофестиваля «Берлинале-2013». Он завоевал «Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу Азиза Жамбакиева, приз центральной немецкой газеты Morgen Post и многочисленные положительные отзывы мировых кинокритиков.

В 2017 году в Казахстане впервые был опубликован национальный доклад о противодействии коррупции. Документ содержит обзор принятых законодательных мер в области противодействия коррупции, анализ существующих проблем, а также предложения по их решению.

В 2017 году в пекинском Университете Цинхуа прошел учредительный саммит Альянса азиатских университетов (ААУ), членом которого стал Назарбаев Университет. Наряду с казахстанским вузом, в ААУ вошли университеты Таиланда, Гонконга, КНР, Индии, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Кореи, ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Японии - всего 15 высших учебных заведений мира.

В 2018 году в итальянском городе Пезаро государственное трио «Forte trio» и фольклорный ансамбль «Астана сазы» Государственной концертной организации «Қазақконцерт» в рамках ХV Международного музыкального конкурса имени Дж. Россини завоевали первые места в номинациях «Народное исполнение». Искушенная итальянская публика смогла насладиться кюями Курмангазы, Кетбуги, Ыкыласа, Д. Нурпеисовой, С. Турысбека. Произведения были мастерски исполнены А. Орманбеком, Н. Якияевым, А. Омаровым на кобызе и домбре.

По итогам международного конкурса казахстанские мастера музыки стали обладателями специального приза имени Дж. Россини.

В 2019 году в Астане на базе Национального университета имени Первого Президента Республики Казахстан состоялось первое заседание Ассоциации военных учебных заведений стран СНГ.

Ассоциация была создана по казахстанской инициативе. Ее создание дало возможность развивать сотрудничество в области военного образования, координировать взаимодействие наших высших военно-учебных заведений по вопросам подготовки военных научно-педагогических кадров, их профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

В 2021 году в Самарканде состоялась официальная церемония открытия генерального консульства Республики Казахстан, деятельность которого внесет существенный вклад в активизацию добрососедских казахстанско-узбекских отношений.

Глава Самаркандской области Э. Турдимов отметил историческую важность открытия казахстанской дипмиссии, которая полностью соответствует курсу расширения стратегического сотрудничества двух стран.

В 2022 году в столице Грузии - Тбилиси - состоялась официальная церемония открытия памятника великому казахскому поэту и мыслителю Абаю, приуроченная к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грузией.

В ходе мероприятия были вручены юбилейная медаль «30 лет независимости Республики Казахстан» почётному консулу Казахстана в Грузии Георгию Джахуташвили и благодарственное письмо посольства РК автору памятника, известному грузинскому скульптору Джумберу Джикия.

В 2022 году в Пекине были выпущены памятные конверты, посвященные двум юбилейным датам - 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова и 100-летию Розы Баглановой.

На одном из конвертов изображен выдающийся просветитель и общественный деятель Ахмет Байтурсынов, на другом - легендарная певица Роза Багланова.



