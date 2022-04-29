29 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день танца

Инициатором учреждения этого международного дня стал Международный совет танца ЮНЕСКО в 1982 году. Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727-1810), вошедшем в историю как «отец современного балета».

Международный день иммунологии

Отмечается по инициативе Международного союза иммунологических обществ (International Union of Immunological Societies, IUIS) и Европейской федерации иммунологических обществ (European Federation of Immunological Societies, EFIS).

Впервые отмечался в 2005 году на европейском уровне, а в 2007 году он стал международным. Главная его задача - подчеркнуть важность иммунологии в борьбе с инфекциями, аутоиммунными заболеваниями и раком, а также объединить специалистов по иммунологии из разных стран для обмена знаниями и опытом.

День памяти всех жертв применения химического оружия

Отмечаемый ежегодно, установлен в ноябре 2005 года. Такая дата была выбрана потому, что 29 апреля 1997 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

СОБЫТИЯ

В 1911 году на месторождении Доссор, которое разрабатывали английские предприниматели, был получен мощный фонтан нефти. Скважина фонтанировала в течение 30 часов и дала 16 700 пудов нефти.

В 1936 году вышел в свет первый номер газеты «Вечерний Алматы» («Социалистическая Алма-Ата», «Вечерняя Алма-Ата»). На ее страницах освещались вопросы экономики, городского хозяйства, культуры, медицины, образования и воспитания. Немалое место в газете отводилось развлекательно-познавательным темам: спорт, кроссворды, гороскопы, анекдоты и пр.

В 1940 году в Казахском государственном академическом театре драмы состоялась премьера пьесы Габита Мусрепова «Қозы Көрпеш - Баян сұлу».

В 1992 году в Алматы с официальным визитом прибыл премьер-министр Турецкой Республики Сулейман Демирель. В Алматы в торжественной обстановке состоялось официальное открытие Посольства Турецкой Республики в Республике Казахстан.

В 2002 году был образован Национальный совет при Президенте Республики Казахстан, главные цели которого - выработка предложений и рекомендаций по наиболее важным вопросам государственной жизни, повышению ответственности государственных органов перед народом, определение на основе широкого обсуждения с представителями гражданского общества основных направлений внутренней и внешней политики.

В 2006 году в Алматы открылся мемориальный музей выдающегося деятеля музыкальной культуры Казахстана - академика Ахмета Жубанова.

Композитор Ахмет Куанович Жубанов - художник самобытный и ярко национальный. Автор книг, очерков и статей о казахской народной музыке.

В 2011 году фильм режиссера Ардака Амиркулова «Прощай, Гульсары!» по мотивам повести Чингиза Айтматова награжден специальным призом жюри Первого международного иранского кинофестиваля. Кинофестиваль прошел на острове-курорте Киш.

В 2011 году в Алматы в память о народном артисте СССР, Халық Қаһарманы, режиссере Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова Азербайжане Мамбетове (1932-2009) открылась мемориальная доска. Она была установлена на доме, в котором жил выдающийся деятель казахстанской культуры.

В 2013 году фильм «Уроки гармонии» получил специальный диплом жюри за лучший режиссерский дебют на «Фестивале Трайбека», который проходил в Нью-Йорке.

«Уроки гармонии» - первый казахстанский фильм, который был представлен в главном конкурсе Международного кинофестиваля «Берлинале-2013». Он завоевал «Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу Азиза Жамбакиева, приз центральной немецкой газеты Morgen Post и многочисленные положительные отзывы мировых кинокритиков.

В 2017 году в Казахстане впервые был опубликован национальный доклад о противодействии коррупции. Документ содержит обзор принятых законодательных мер в области противодействия коррупции, анализ существующих проблем, а также предложения по их решению.

В 2017 году в пекинском Университете Цинхуа прошел учредительный саммит Альянса азиатских университетов (ААУ), членом которого стал Назарбаев Университет. Наряду с казахстанским вузом, в ААУ вошли университеты Таиланда, Гонконга, КНР, Индии, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Кореи, ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Японии - всего 15 высших учебных заведений мира.

В 2018 году в итальянском городе Пезаро государственное трио «Forte trio» и фольклорный ансамбль «Астана сазы» Государственной концертной организации «Қазақконцерт» в рамках ХV Международного музыкального конкурса имени Дж. Россини завоевали первые места в номинациях «Народное исполнение». Искушенная итальянская публика смогла насладиться кюями Курмангазы, Кетбуги, Ыкыласа, Д. Нурпеисовой, С. Турысбека. Произведения были мастерски исполнены А. Орманбеком, Н. Якияевым, А. Омаровым на кобызе и домбре.

По итогам международного конкурса казахстанские мастера музыки стали обладателями специального приза имени Дж. Россини.

В 2019 году в Нур-Султане на базе Национального университета имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы состоялось первое заседание Ассоциации военных учебных заведений стран СНГ.

Ассоциация была создана по казахстанской инициативе. Ее создание дало возможность развивать сотрудничество в области военного образования, координировать взаимодействие наших высших военно-учебных заведений по вопросам подготовки военных научно-педагогических кадров, их профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

В 2021 году в Самарканде состоялась официальная церемония открытия генерального консульства Республики Казахстан, деятельность которого внесет существенный вклад в активизацию добрососедских казахстанско-узбекских отношений.

Глава Самаркандской области Э. Турдимов отметил историческую важность открытия казахстанской дипмиссии, которая полностью соответствует курсу расширения стратегического сотрудничества двух стран.