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2892 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

21 Мая 2021 08:16
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2892 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 505,

город Алматы - 796,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 158,

Актюбинская область - 85,

Алматинская область - 389,

Атырауская область - 70,

Восточно-Казахстанская область - 169,

Жамбылская область - 65,

Западно-Казахстанская область - 41,

Карагандинская область - 346,

Костанайская область - 19,

Кызылординская область - 53,

Мангистауская область - 23,

Павлодарская область - 146,

Северо-Казахстанская область - 18,

Туркестанская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане – 329 918.


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#Здравоохранение  
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