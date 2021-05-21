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2892 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
21 Мая 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 505,
город Алматы - 796,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 158,
Актюбинская область - 85,
Алматинская область - 389,
Атырауская область - 70,
Восточно-Казахстанская область - 169,
Жамбылская область - 65,
Западно-Казахстанская область - 41,
Карагандинская область - 346,
Костанайская область - 19,
Кызылординская область - 53,
Мангистауская область - 23,
Павлодарская область - 146,
Северо-Казахстанская область - 18,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане – 329 918.
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