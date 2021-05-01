2877 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2877 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 570,

город Алматы - 697,

город Шымкент - 105,

Акмолинская область - 148,

Актюбинская область - 117,

Алматинская область - 210,

Атырауская область - 83,

Восточно-Казахстанская область - 97,

Жамбылская область - 71,

Западно-Казахстанская область - 155,

Карагандинская область - 235,

Костанайская область - 28,

Кызылординская область - 87,

Мангистауская область - 60,

Павлодарская область - 165,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 24.

Всего в стране выявлено 322 695 заболевших.