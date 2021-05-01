08:01, 01 Май 2021 | GMT +6
2877 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2877 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 570,
город Алматы - 697,
город Шымкент - 105,
Акмолинская область - 148,
Актюбинская область - 117,
Алматинская область - 210,
Атырауская область - 83,
Восточно-Казахстанская область - 97,
Жамбылская область - 71,
Западно-Казахстанская область - 155,
Карагандинская область - 235,
Костанайская область - 28,
Кызылординская область - 87,
Мангистауская область - 60,
Павлодарская область - 165,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлено 322 695 заболевших.