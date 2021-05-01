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    08:01, 01 Май 2021 | GMT +6

    2877 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2877 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 570,

    город Алматы - 697,

    город Шымкент - 105,

    Акмолинская область - 148,

    Актюбинская область - 117,

    Алматинская область - 210,

    Атырауская область - 83,

    Восточно-Казахстанская область - 97,

    Жамбылская область - 71,

    Западно-Казахстанская область - 155,

    Карагандинская область - 235,

    Костанайская область - 28,

    Кызылординская область - 87,

    Мангистауская область - 60,

    Павлодарская область - 165,

    Северо-Казахстанская область - 25,

    Туркестанская область - 24.

    Всего в стране выявлено 322 695 заболевших.

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