08:16, 29 Апрель 2021 | GMT +6
2850 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 413,
город Алматы - 931,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 116,
Актюбинская область - 230,
Алматинская область - 329,
Атырауская область - 153,
Восточно-Казахстанская область - 76,
Западно-Казахстанская область - 166,
Карагандинская область - 177,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 70,
Мангистауская область - 24,
Павлодарская область - 92,
Северо-Казахстанская область - 38,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане – 271 289.