2850 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 413,

город Алматы - 931,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 116,

Актюбинская область - 230,

Алматинская область - 329,

Атырауская область - 153,

Восточно-Казахстанская область - 76,

Западно-Казахстанская область - 166,

Карагандинская область - 177,

Костанайская область - 17,

Кызылординская область - 70,

Мангистауская область - 24,

Павлодарская область - 92,

Северо-Казахстанская область - 38,

Туркестанская область - 12.

Итого выздоровевших в Казахстане – 271 289.