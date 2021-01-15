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285 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
15 Января 2021 09:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 285 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Новости по темеКАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ - СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНА ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ПАЦИЕНТОВ 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса зафиксированы в Казахстане 666 казахстанцев выздоровели от коронавируса
«На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 23 734 человека (11 922 КВИ+ и 11 812 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 142 пациента, на амбулаторном уровне – 17 592 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 285 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов, на аппарате ИВЛ - 47 пациентов», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК, опубликованном в Telegram .
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