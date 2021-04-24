2837 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 547,

город Алматы - 694,

город Шымкент - 110,

Акмолинская область - 147,

Актюбинская область - 139,

Алматинская область - 205,

Атырауская область - 128,

Восточно-Казахстанская область - 95,

Жамбылская область - 73,

Западно-Казахстанская область - 172,

Карагандинская область - 234,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 69,

Мангистауская область - 57,

Павлодарская область - 54,

Северо-Казахстанская область - 42,

Туркестанская область - 41.

Всего в стране выявлено 303570 заболевших.



