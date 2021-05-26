РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 26 Май 2021 | GMT +6

    2810 казахстанцев пополнили ряды выздоровевших от COVID-19

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 273,

    город Алматы - 759,

    город Шымкент - 178,

    Акмолинская область - 159,

    Актюбинская область - 119,

    Алматинская область - 402,

    Атырауская область - 52,

    Восточно-Казахстанская область - 144,

    Жамбылская область - 51,

    Западно-Казахстанская область - 113,

    Карагандинская область - 399,

    Костанайская область - 17,

    Кызылординская область - 19,

    Мангистауская область - 21,

    Павлодарская область - 74,

    Северо-Казахстанская область - 17,

    Туркестанская область - 13.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 343788.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!