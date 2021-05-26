2810 казахстанцев пополнили ряды выздоровевших от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 273,

город Алматы - 759,

город Шымкент - 178,

Акмолинская область - 159,

Актюбинская область - 119,

Алматинская область - 402,

Атырауская область - 52,

Восточно-Казахстанская область - 144,

Жамбылская область - 51,

Западно-Казахстанская область - 113,

Карагандинская область - 399,

Костанайская область - 17,

Кызылординская область - 19,

Мангистауская область - 21,

Павлодарская область - 74,

Северо-Казахстанская область - 17,

Туркестанская область - 13.

Итого выздоровевших в Казахстане - 343788.