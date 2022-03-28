281 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 4,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 186,

в Карагандинской области - 13,

в Костанайской области - 5,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 1,

в СКО - 40,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровели 1 288 267 человек от COVID-19.