08:16, 28 Март 2022 | GMT +6
281 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 4,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 1,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 8,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 17,
в Жамбылской области - 6,
в ЗКО - 186,
в Карагандинской области - 13,
в Костанайской области - 5,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 1,
в СКО - 40,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровели 1 288 267 человек от COVID-19.