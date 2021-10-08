08:15, 08 Октябрь 2021 | GMT +6
2804 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 2804 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 636,
город Алматы - 566,
город Шымкент - 56,
Акмолинская область - 128,
Актюбинская область - 221,
Алматинская область - 194,
Атырауская область - 25,
Восточно-Казахстанская область - 201,
Жамбылская область - 87,
Западно-Казахстанская область - 105,
Карагандинская область - 140,
Костанайская область - 183,
Кызылординская область - 40,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 85,
Северо-Казахстанская область - 94,
Туркестанская область - 32.
Итого выздоровевших в Казахстане - 841255.