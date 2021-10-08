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    08:15, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    2804 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 2804 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 636,

    город Алматы - 566,

    город Шымкент - 56,

    Акмолинская область - 128,

    Актюбинская область - 221,

    Алматинская область - 194,

    Атырауская область - 25,

    Восточно-Казахстанская область - 201,

    Жамбылская область - 87,

    Западно-Казахстанская область - 105,

    Карагандинская область - 140,

    Костанайская область - 183,

    Кызылординская область - 40,

    Мангистауская область - 11,

    Павлодарская область - 85,

    Северо-Казахстанская область - 94,

    Туркестанская область - 32.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 841255.


    Теги:
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