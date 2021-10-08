2804 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 2804 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 636,

город Алматы - 566,

город Шымкент - 56,

Акмолинская область - 128,

Актюбинская область - 221,

Алматинская область - 194,

Атырауская область - 25,

Восточно-Казахстанская область - 201,

Жамбылская область - 87,

Западно-Казахстанская область - 105,

Карагандинская область - 140,

Костанайская область - 183,

Кызылординская область - 40,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 85,

Северо-Казахстанская область - 94,

Туркестанская область - 32.

Итого выздоровевших в Казахстане - 841255.