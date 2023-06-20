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    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году

    20 Июня 2023, 16:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о росте инвестиций в экономику страны за последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По прошлому году инвестиции в основной капитал в реальном выражении выросли на 8%. При этом, доля инвестиций в несырьевые сектора выросла за последние 5 лет с 50% до 70%. Доля прямых иностранных инвестиций несырьевые сектора также выросла с 20% в 2005-2006 гг до 52% по итогам прошлого года. Растут инвестиции в обрабатывающую промышленность – за последние 5 лет они выросли в 1,5 раза», - сказал Алихан Смаилов на совместном заседании Палат Парламента.

    По его словам, чтобы дальше развивать несырьевые сектора и привлекать туда инвестиции, Правительством принимаются комплексные меры.

    «Прежде всего, это пул инвестиционных проектов, у нас 870 инвестпроектов на сумму 28 трлн тенге, из которых в текущем году будут введены в эксплуатацию 280 проектов на 2 трлн тенге. Принята и реализуется Концепция инвестиционной политики Казахстана на 5 лет, которая направлена на развитие инвестиционного климата, в первую очередь, в несырьевых секторах. Существенно расширена сфера применения соглашений об инвестициях для несырьевых проектов стоимостью свыше 50 млн долларов», - добавил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Мажилис Сенат Экономика Бюджет Инвестиции
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