28 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1955) родился- видный государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист-правовед (1976-1981).

Трудовая деятельность: водитель в/ч-2 УПО УВД Карагандинского облисполкома (1973); стажер, судья Советского райсуда г. Караганды (1981-1984); председатель Нуринского районного суда Карагандинской области (1984-1993); председатель Карагандинского облсуда (1993-1999); председатель Коллегии по уголовным делам Верховного суда РК (1999-2000); и.о. председателя Верховного суда РК (07.2000-09.2000); председатель Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (10.2000-12.2000); Генеральный прокурор РК (2000-2009); министр юстиции РК (2009-2012); председатель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012-2014); председатель Высшего судебного совета РК (2014-2015); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2015-2019).

Награжден орденом «Барыс» 2-й степени (2003), «Парасат» (2011); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008), отмечен благодарственным письмом Президента Республики Казахстан. Удостоен звания «Құрметті судья» («Почётный судья») (2014).

назад (1966) родился- заместитель акима города Шымкента.

Родился в г. Алматы. Образование - высшее, специальность инженер-строитель автомобильных дорог, агроном, экономист и магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: мастер, прораб, заместитель начальника 2-го строительно-монтажного управления треста «Алматыгорстрой» (1990-2000); генеральный директор РГП «Фитосанитария» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2000-2006); занимал различные ответственные должности в подведомственных организациях управления делами Президента Республики Казахстан (2006-2008); заместитель акима района «Алматы» г. Астаны (2008-2013); заместитель директора департамента автомобильных дорог Акмолинской области Комитета автомобильных дорог, г. Кокшетау (2013-2014); заведующий отделом капитального строительства ГУ «Управление делами Президента Республики Казахстан» (2014-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

назад (1969) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, математик (1993); Институт рынка при Казахской государственной академии управления (1996); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1996); Джорджтаунский университет (Вашингтон, США), экономист (1999).

Трудовая деятельность: аспирант, ассистент Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (1993-1996); старший эксперт секретариата Высшего экономического совета при Президенте РК (1996); заместитель директора, директор департамента Агентства РК по стратегическому планированию, заместитель директора департамента Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1997); заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента РК (1998); председатель Агентства РК по стратегическому планированию (1999-2001); первый вице-министр финансов РК (2001-2002); министр экономики и бюджетного планирования РК (2002-2006); председатель правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (2006-2008); руководитель Администрации Президента РК (01.2008-10.2008); председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2008-2011); министр экономического развития и торговли РК (2011-2012); заместитель Премьер-Министра РК (2012-2013); председатель Национального банка РК (2013-2015); управляющий Международным финансовым центром «Астана» (с 2015 года); председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2020-2022).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2010), медалями.

назад (1971) родился- председатель Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, экономист (1993); стажировался в США, Университет Джонса Хопкинса, Школа международных исследований (2003-2004).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела маркетинга, главный специалист, заместитель исполнительного директора Фонда печати Министерства печати и массовой информации РК (1993-1994); помощник депутата Верховного совета РК Д. Нурахметова (1994-1995); консультант Совета Безопасности РК (1995); старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента РК (1995-1999); заведующий аналитическим центром Совета Безопасности РК (1999-2000); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2000-2005); директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого Президента РК (2004-2005); заместитель секретаря Совета Безопасности РК (2005-2006); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2006-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2018); первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» (2018-2019); помощник Президента Республики Казахстан (07.2019-12.2019); первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008); Почетной грамотой Республики Казахстан (2001).

назад (1979) родился- заместитель прокурора Атырауской области.

Родился в Актюбинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: специалист Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Актюбинской области (2001); помощник, старший помощник Кандыагашского прокурора (2003); старший помощник Актюбинского транспортного прокурора; прокурор, старший прокурор управления Западной региональной транспортной прокуратуры; старший прокурор управления прокуратуры Актюбинской области; заместитель прокурора, прокурор Бостандыкского района г. Алматы; помощник Генерального прокурора управления по расследованию уголовных дел особой важности службы специальных прокуроров; помощник Генерального прокурора контрольно-методического управления службы специальных прокуроров (2018-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.