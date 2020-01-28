28 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день защиты персональных данных

Отмечается ежегодно, начиная с 2007 года. Праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

Решение отмечать эту дату было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности».

СОБЫТИЯ

В 1955 году народный артист Казахской ССР Аскар (Алиаскар) Токпанов открыл при Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы театральный факультет, на базе которого в 1977 году был создан Алма-Атинский театрально-художественный институт. В 1989 году Алматинскому государственному театрально-художественному институту было присвоено имя первого народного комиссара просвещения Казахстана Темирбека Караевича Жургенова, внесшего огромный вклад в развитие отечественной культуры и искусства. В 1993 году Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт имени Т. Жургенова был преобразован в Казахский государственный институт театра и кино имени Т. Жургенова. В свою очередь затем на базе слияния Казахского государственного института театра и кино имени Т. Жургенова и Казахской государственной художественной академии была создана Казахская государственная академия искусств имени Т. Жургенова.

В 1992 году состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея. 30 июня 1993 года в Алматы было открыто Посольство Республики Корея, а 12 мая 1995 года - Посольство Республики Казахстан в Сеуле.

После закрепления дипломатических и политических связей наступило время динамичного развития двусторонних экономических отношений и налаживания культурно-гуманитарного сотрудничества.

В 1993 году на IX сессии Верховный Совет Республики Казахстан принял первую Конституцию суверенной Республики Казахстан. С принятием первой Конституции Республики Казахстан положено начало созданию правовой базы для становления государственности, перехода на качественно новый этап обеспечения национальной независимости, реальных гарантий гражданских прав и свобод.

В 1994 году в Абайском районе Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области был открыт фонд поэта, друга, ученика Абая Кунанбайулы Кокбая Жанатайулы (1861-1925), в художественном наследии которого особенно выделяются поэмы «Сабалак», «Аблай», «Кулынды», «Наурызбай - Фатима», «Гарун Рашид» и другие.

В 1994 году на базе совместной казахско-турецкой газеты «Заман-Казахстан» вышел первый номер международной еженедельной газеты на казахском языке «Түркістан». Первый главный редактор - народный писатель Казахстана Калтай Мухамеджанов.

В 2010 году заместитель председателя Ассамблеи народа Татарстана (АНТ) Сагит Жаксыбаев вручил Национальному архиву РК оригиналы писем народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии РК Музафара Алимбаева, которые в период войны он адресовал своему другу, заслуженному композитору Максуту Латыпову.

Половина письма была написана на русском, половина - на казахском, а последние фразы написаны латинским шрифтом.

В 2010 году река Кошкарата, которая протекает через Шымкент, получила статус особо охраняемой природной территории. Территория в 12,3 гектара - от родников, где река берет начало, до площади Ордабасы в центре города теперь считается частью городского дендропарка.

В 2011 году на совместном заседании палат Парламента РК Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу страны «Построим будущее вместе!», в котором, отметив немалые успехи, достигнутые в модернизации экономики, уделил особое внимание социальной сфере - образованию, здравоохранению, новой стратегии занятости и жилищно-коммунальному хозяйству.

В 2013 году Служба центральных коммуникаций (СЦК) запустила свой официальный сайт ortcom.kz - веб-ресурс на казахском, русском и английском языках. Здесь публикуются анонсы наиболее важных общенациональных, региональных и международных мероприятий. СЦК публикует фото- и видеорепортажи, также на портале предусмотрена онлайн-трансляция ключевых мероприятий.





В 2015 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «Тайказан», «Amir Timur», «Буран», «Шәкен Айманов», «8 Марта» и «Баскетбол. Олимпийские игры-2016».

Памятная серебряная монета «Тайказан», биколорная монета «Буран» и серебряная монета «Шәкен Айманов», посвященная 100-летию со дня его рождения, представлены номиналом 500 тенге.

Памятная серебряная монета «8 Марта», серебряная монета «Amir Timur» из серии «Великие полководцы» и серебряная монета «Баскетбол. Олимпийские игры - 2016» представлены номиналом 100 тенге.

Качество изготовления всех монет - «proof». Монеты изготовлены из серебра 925 пробы. Максимальный тираж - от 3 тысяч до 13 тысяч штук.





В 2015 году казахстанское АО «Республиканский центр космической связи» и российское ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» в качестве заказчика и изготовителя казахстанского спутника «KazSat-3» объявили о создании космической системы связи «KazSat-3».

Таким образом Казахстан стал обладателем полноценной космической системы спутниковой связи и вещания «KazSat», в состав которой также входят наземный комплекс управления космическими аппаратами и система мониторинга связи - Центр космической связи (ЦКС) «Акколь», расположенный недалеко от города Астаны, и резервный наземный комплекс управления - ЦКС «Коктерек» вблизи города Алматы.





В 2017 году в Алматы стартовала XXVIII зимняя Всемирная Универсиада. Первые соревнования прошли среди хоккеистов. В борьбу за медали вступили хоккейные дружины Великобритании, Казахстана, Канады, Китая, Словакии, Латвии и Японии.





В 2017 году состоялась торжественная церемония открытия консульства Венгрии в городе Шымкент. Почетным консулом Венгрии в Республике Казахстан назначен президент компании «OTAU Group», известный меценат Кайрат Молдасеитов.

На сегодняшний день Венгрия является одним из самых перспективных партнеров Казахстана в Восточной Европе. Несмотря на географическую отдаленность, Казахстан является третьим торговым партнером для Венгрии среди стран СНГ после России и Украины.





В 2018 году в Китае на церемонии Global golden chart awards казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген победил в номинации «Лучший артист». Церемония прошла в Пекине на стадионе «Рабочие». Димаш исполнил песню на китайском языке.





В 2019 году в самом центре Атырау был установлен памятник знаменитому домбристу, народному артисту Казахстана Каршыге Ахмедиярову, который был не просто виртуозным исполнителем, но и педагогом, внесшим значительный вклад в воспитание молодого поколения, в формировании национального сознания. Его по праву считали музыкантом-универсалом - дирижер, исследователь, композитор, кюйши, выдающийся исполнитель.



