28 тысяч семей Мангистауской области получили поддержку от фонда Елбасы – Бауыржан Байбек

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в рамках поездок по регионам посетил Актау, передает МИА «Казинформ».

«Осмотрел новое здание областного онкологического центра, строительство которого затянулось с 2008 года и было взято на партийный контроль во время предыдущей поездки в июле прошлого года. Ввод в эксплуатацию современного диагностического комплекса повысит эффективность лечения и выявляемость раковых опухолей на ранней стадии. По информации местных властей, в ближайшее время завершится поставка необходимого оборудования. Пообщавшись с коллективом, пожелал успехов в их нелегкой работе», - рассказал о поездке Бауыржан Байбек в Facebook .

В этот же день он встретился с участниками внутрипартийных праймериз, а также общественностью и неправительственными организациями региона.

«Обсудили областную предвыборную программу партии, подробнее с которой можно ознакомиться на сайте primaries.kz. В рамках концепции «Слышащего государства» в данный документ вносятся предложения населения. Так, по Мангистауской области собрано порядка 770 предложений, 411 из которых уже включены в проект программы. С учётом поручения Главы государства К.К.Токаева в Послании народу страны о приоритетном внедрении передовых технологий в сельском хозяйстве посетил предприятие «КазАзот». Это единственный в стране производитель аммиака и аммиачной селитры, широко используемых казахстанскими аграриями в качестве минеральных удобрений», - написал Б.Байбек.





По его словам, для увеличения промышленного потенциала Актау и создания новых рабочих мест планируется модернизация завода с увеличением проектной мощности до 400 тысяч тонн минеральных удобрений в год.

«Выразил благодарность коллективу за участие в инициированной Елбасы общереспубликанской акции «BizBirgemiz». Так, в период пандемии работники КазАзота обеспечили безвозмездную заправку кислородных баллонов для больниц и стационаров области. Также проверил ход исполнения поручения Елбасы, Лидера партии Н.А.Назарбаева об оказании финансовой помощи в рамках 5-ой волны более 6 тысячам нуждающихся семей в городах Актау и Жанаозен. С учетом данных выплат, по 50 тысяч тенге в течение года получили свыше 28 тысяч семей Мангистауской области, в том числе пожилые люди, граждане с особыми потребностями и многие другие», - резюмировал Б.Байбек.



