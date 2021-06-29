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    28 специальных инвестконтрактов заключили за год в Мининдустрии РК

    29 Июня 2021, 15:48

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начал работу по заключению специальных инвестиционных контрактов в июле 2020 года. За это время было заключено 28 специальных инвестконтрактов и 28 дополнительных соглашений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    Контракты заключены в сфере машиностроения, строительства черной металлургии, химической, легкой и фармацевтической промышленности, а также энергетики.

    Инвестконтракты подписаны с 15 участниками специальной экономической зоны и 12 владельцами свободных складов и 1 предприятием промышленной сборки моторных транспортных средств.

    Это дает предпринимателям инвестиционные преференции: освобождение импорта от таможенных пошлин и уплаты НДС при импорте комплектующих и запасных частей.

    Кроме того, как пояснили в МИИР, подписание контрактов оказывает положительный эффект на развитие экономики регионов, где расположены производства: увеличиваются налоговые поступления, создаются новые рабочие места.

    В свою очередь, согласно контракту предприятия должны модернизировать и осваивать новые производства, а также увеличивать объемы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Инвестпроекты Экономика Другие государственные органы
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