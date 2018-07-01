28 социальных объектов подарили меценаты Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские меценаты активно участвуют в благотворительных проектах в рамках программы «Рухани жангыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном акимате, одним из ключевых моментов воплощения программы «Рухани жаңғыру» стало привлечение предпринимателей, меценатов и заинтересованных граждан к проблемам родного края в рамках проектов подпрограммы «Атамекен». В этом числе прошедшая во всех районах и городе Таразе масштабная акция «Туған жерге туыңды тік!», участниками которой стали 80 меценатов и бизнесменов.



Всего в 2017 году в регионе за счет средств меценатов на общую сумму 837,6 миллиона тенге ввели в эксплуатацию 28 социальных объектов, в том числе два детских сада, 11 спортивных объектов, 3 медпункта и 1 интернат. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию еще 43 социальных объекта. Это 19 спортивных сооружений, 7 объектов культуры и 17 социальных объектов.



Кроме того, в ходе акции «Мектепке тағзым» спонсорами оказана материальная помощь школам на сумму 258 миллионов тенге и оборудовано 719 школьных кабинетов интерактивными досками, компьютерами и другим оборудованием, построено 50 спортплощадок, для 10 школ приобретены музыкальные инструменты.



Так, предприниматель Манарбек Акайдаров на собственные средства - 2,6 млрд. тенге построил спортивный объект в Кордайском районе. Известный в спортивном мире тренер по боксу Юрий Цхай, уроженец жамбылского города Шу, на 470 млн. тенге построил Дворец бокса в родном городе. По инициативе предпринимателей созданы проекты по улучшению инфраструктуры и благоустройству областного центра.



В Сарысуском районе завод минеральных удобрений «ЕвроХим» (совместное казахстанско-российское предприятие) построил физкультурный комплекс. Лидер отечественной химии, жамбылская компания «Казфосфат» строит спортивные объекты в области. Выпускник казахско-турецкой школы-интерната для одаренных мальчиков (школа «Білім-Инновация») Рахмани Жанат подарил родной школе кабинет по робототехнике стоимостью 1,5 млн. тенге. Ректор Таразского инновационно-гуманитарного университета Ерболат Саурыков выделил гранты на обучение пяти студентам и восьми резервным игрокам футбольного клуба «Тараз».



Житель Рыскуловского района Сайрамбай Доненбаев за пять лет в родном селе построил интернат для детей чабанов, разбил парк, к 70-летию Великой Победы воздвиг памятник односельчанам-фронтовикам, установил мемориал «Вечный огонь», сдал в эксплуатацию детский сад-ясли. Все эти объекты он передал государству.



В Таразе создан клуб меценатов - людей, которые хотят внести свой вклад в развитие города, в его благоустройство и озеленение.