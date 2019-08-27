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    28 социальных инициатив реализовали с начала года в Акмолинской области

    27 Августа 2019, 16:01

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области с начала года реализовано 28 социальных инициатив, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

    Повышение гражданской ответственности и социальной активности населения становится одним из индикаторов модернизации общественного сознания. В регионе программа «Рухани жаңғыру» стала мощным импульсом для воплощения новых социальных инициатив со стороны бизнес-сообщества.

    С начала года местными предпринимателями реализовано 28 социальных проектов. Реконструировано 14 социальных объектов, среди которых – школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты культуры, также построено 14 новых объектов социальной сферы.

    К примеру, значительные средства в развитие села Киевское и повышение уровня жизни населения вкладывает директор ТОО «Труд» Дулат Доскожин. В текущем году меценатом инициирована масштабная реконструкция музея. Для сельчан он построил общественную баню и оборудованную детскую площадку.

    Также в этом году меценатами области оказана помощь в приобретении жилья 31 малообеспеченной семье, были подарены автотранспортные средства для подвоза учащихся в отдаленные села.

    До конца года предусмотрена реализация еще 69 частных инициатив, в числе которых – строительство 2 жилых домов, 15 спортивных площадок, 6 объектов культуры, а также благоустройство и ремонт 23 социальных объектов.

    К слову, сегодня в Акмолинской области более 900 меценатов, в том числе 69 организаций, оказывающих всевозможную помощь родному краю. И в октябре текущего года в целях дальнейшей мотивации населения к участию в развитии малой родины и популяризации идей благотворительности, меценатства и филантропии планируется проведение областного Форума меценатов «Жомарт жүрек».

    Автор:

    Акмолинская область Благотворительность Социальная поддержка Рухани жаңғыру Общество
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