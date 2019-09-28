28 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

ИМЕНА





назад (1897-1961) родился- выдающийся казахский писатель, драматург и учёный.

Родился в Семипалатинском уезде Чингизской волости. Окончил Семипалатинское городское училище (1915), Семипалатинскую учительскую семинарию (1919), Ленинградский государственный университет (1928) и аспирантуру Среднеазиатского государственного университета (1930).

Трудовая деятельность: заведующий инородческим подотделом при отделе управления Семипалатинского облревкома (1919-1920); заведующий инородческим отделом Семипалатинского облревкома, заведующий инородческим отделом Семипалатинского губбюро КПК (1920); заведующий казахским отделением Семипалатинского губ. суда (1921); заведующий отделом юстиции Семипалатинского губисполкома (1921); председатель Семипалатинского губисполкома (1921); член президиума, политсекретарь ЦИК КАССР (1921-1922); член редколлегии журнала «Чолпак» (1922-1923); в 1930 году был арестован, находился в заключении, в 1932 году был приговорен к 3 годам лишения свободы условно (1930-1932); доцент Алма-Атинского зооветеринарного института (1932-1937); заведующий литературной частью Казахского академического театра драмы (1932-1938); преподаватель кафедры казахской литературы КазГУ (1934-1961); преподаватель КазПИ (1937-1940); старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Казахского филиала Академии наук СССР (1943-1946); заведующий сектором истории казахской литературы, заведующий отделом устного народного творчества Института языка и литературы Академии наук Казахстана (1946-1961).

Награжден орденами Ленина, дважды - Трудового Красного Знамени, медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки КазССР.





назад (1932-2018) родился- народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР.

Родился в Джамбулской области. Окончил Московский полиграфический институт, редактор (1953), факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, журналист (1955).

Трудовая деятельность: с 1955 года - технический редактор, редактор прозы Казахского государственного издательства художественной литературы; с 1956 года - переводчик, литературный сотрудник, собственный корреспондент, и. о. заместителя редактора газеты «Лениншіл жас»; с 1960 года - литературный сотрудник отдела критики и библиографии, литературный работник отдела литературы, искусства и культуры, разъездной корреспондент по Алма-Атинской области, собственный корреспондент по Кустанайской области, лаборант отдела промышленности и транспорта редакции газеты «Социалистік Қазақстан»; с 1963 года - редактор газеты «Лениншіл жас»; с 1970 по 1972 годы - главный редактор главной редакции детско-юношеской литературы издательства «Жазушы»; с 1971 года - главный редактор журнала «Жалын» по совместительству; с 1972 года - главный редактор журнала «Жұлдыз»; с 1975 года - второй секретарь правления Союза писателей Казахстана; с 1980 года - главный редактор литературной газеты «Қазақ әдебиеті»; с 1989 года - редактор республиканской газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан») - председатель государственной телерадиокомпании «Казахстан»; с 1994 года - председатель подкомитета по культуре, литературе, искусству Комитета по культуре, печати, средствам массовой информации и общественным организациям; с 1995 года находится на творческой работе; с 1996 года - сотрудник газеты «Егемен Қазақстан».

Награжден орденами «Знак Почета», «Отан» (1999). Лауреат Государственной премии КазССР (1978) за роман «Черное ожерелье», премии ЛКСМ Казахстана, премии ВЛКСМ, независимой премии «Тарлан» (2000).





назад (1943-1993) родился- писатель, драматург, лауреат Государственной премии Казахстана, премии Ленинского комсомола Казахстана, Всесоюзной литературной премии имени Н. Островского.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. После окончания в 1961 году Чингистайской средней школы им. Султанмахмута Торайгырова работал пионервожатым, а позднее - трактористом совхоза «Алтайский». В конце 60-х годов ХХ века заочно окончил Казахский государственный университет. Работал в редакциях Большенарымской районной газеты «Енбек туы» и Восточно-Казахстанской областной газеты «Коммунизм туы». С 1968 года жил в Алма-Ате, работал в редакциях молодежной газеты «Лениншіл жас» и журнала «Жұлдыз». С 1991 года был главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті».

Его книги увидели свет на немецком, словацком, болгарском, английском, венгерском, арабском, китайском, японском языках, а также на языках бывших республик СССР.





назад (1968)Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Норвегии.

Уроженец города Алматы. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (1992).

Трудовой стаж: сотрудник Консульского управления МИД Казахстана (1993-1995); атташе, третий секретарь посольства Казахстана в Индии (1995-1997).

Работал на руководящих должностях в департаменте консульской службы МИД, секретариате министра иностранных дел МИД, департаменте Европы и Америки МИД, департаменте общеевропейского сотрудничества и департаменте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе МИД Казахстана (1997-2009); заместитель постоянного представителя Казахстана при ОБСЕ, а затем при международных организациях в Вене (2009-2012); директор департамента Европы МИД (2012-2014); советник-посланник посольства Казахстана в США, заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2014-2018).

На занимаемой должности с апреля 2019 года.





назад (1980) родился- аким города Усть-Каменогорска.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (2001), Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет (2010).

Трудовой стаж: ведущий, главный специалист Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2001-2005); специалист Министерства финансов РК (2005-2007); заместитель директора дирекции информационных и аналитических программ АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», главный менеджер АО «Национальный информационный холдинг «Арна медиа» (2007-2009); помощник акима Восточно-Казахстанской области (2009-2010); заместитель начальника, начальник управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2010-2011); начальник управления культуры Восточно-Казахстанской области (2011-2013); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2013-2016); заместитель акима Алматинской области (2016-2018).

На занимаемой должности - с августа 2018 года.