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28 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
ИМЕНА
122 года назад (1897-1961) родился АУЭЗОВ Мухтар Омарханович - выдающийся казахский писатель, драматург и учёный.
Родился в Семипалатинском уезде Чингизской волости. Окончил Семипалатинское городское училище (1915), Семипалатинскую учительскую семинарию (1919), Ленинградский государственный университет (1928) и аспирантуру Среднеазиатского государственного университета (1930).
Трудовая деятельность: заведующий инородческим подотделом при отделе управления Семипалатинского облревкома (1919-1920); заведующий инородческим отделом Семипалатинского облревкома, заведующий инородческим отделом Семипалатинского губбюро КПК (1920); заведующий казахским отделением Семипалатинского губ. суда (1921); заведующий отделом юстиции Семипалатинского губисполкома (1921); председатель Семипалатинского губисполкома (1921); член президиума, политсекретарь ЦИК КАССР (1921-1922); член редколлегии журнала «Чолпак» (1922-1923); в 1930 году был арестован, находился в заключении, в 1932 году был приговорен к 3 годам лишения свободы условно (1930-1932); доцент Алма-Атинского зооветеринарного института (1932-1937); заведующий литературной частью Казахского академического театра драмы (1932-1938); преподаватель кафедры казахской литературы КазГУ (1934-1961); преподаватель КазПИ (1937-1940); старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Казахского филиала Академии наук СССР (1943-1946); заведующий сектором истории казахской литературы, заведующий отделом устного народного творчества Института языка и литературы Академии наук Казахстана (1946-1961).
Награжден орденами Ленина, дважды - Трудового Красного Знамени, медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки КазССР.
87 лет назад (1932-2018) родился МУРТАЗА Шерхан Муртазаулы - народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР.
Родился в Джамбулской области. Окончил Московский полиграфический институт, редактор (1953), факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, журналист (1955).
Трудовая деятельность: с 1955 года - технический редактор, редактор прозы Казахского государственного издательства художественной литературы; с 1956 года - переводчик, литературный сотрудник, собственный корреспондент, и. о. заместителя редактора газеты «Лениншіл жас»; с 1960 года - литературный сотрудник отдела критики и библиографии, литературный работник отдела литературы, искусства и культуры, разъездной корреспондент по Алма-Атинской области, собственный корреспондент по Кустанайской области, лаборант отдела промышленности и транспорта редакции газеты «Социалистік Қазақстан»; с 1963 года - редактор газеты «Лениншіл жас»; с 1970 по 1972 годы - главный редактор главной редакции детско-юношеской литературы издательства «Жазушы»; с 1971 года - главный редактор журнала «Жалын» по совместительству; с 1972 года - главный редактор журнала «Жұлдыз»; с 1975 года - второй секретарь правления Союза писателей Казахстана; с 1980 года - главный редактор литературной газеты «Қазақ әдебиеті»; с 1989 года - редактор республиканской газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан») - председатель государственной телерадиокомпании «Казахстан»; с 1994 года - председатель подкомитета по культуре, литературе, искусству Комитета по культуре, печати, средствам массовой информации и общественным организациям; с 1995 года находится на творческой работе; с 1996 года - сотрудник газеты «Егемен Қазақстан».
Награжден орденами «Знак Почета», «Отан» (1999). Лауреат Государственной премии КазССР (1978) за роман «Черное ожерелье», премии ЛКСМ Казахстана, премии ВЛКСМ, независимой премии «Тарлан» (2000).
76 лет назад (1943-1993) родился БОКЕЕВ Оралхан - писатель, драматург, лауреат Государственной премии Казахстана, премии Ленинского комсомола Казахстана, Всесоюзной литературной премии имени Н. Островского.
Уроженец Восточно-Казахстанской области. После окончания в 1961 году Чингистайской средней школы им. Султанмахмута Торайгырова работал пионервожатым, а позднее - трактористом совхоза «Алтайский». В конце 60-х годов ХХ века заочно окончил Казахский государственный университет. Работал в редакциях Большенарымской районной газеты «Енбек туы» и Восточно-Казахстанской областной газеты «Коммунизм туы». С 1968 года жил в Алма-Ате, работал в редакциях молодежной газеты «Лениншіл жас» и журнала «Жұлдыз». С 1991 года был главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті».
Его книги увидели свет на немецком, словацком, болгарском, английском, венгерском, арабском, китайском, японском языках, а также на языках бывших республик СССР.
51 год назад (1968) АХИНЖАНОВ Еркин Кадырбекович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Норвегии.
Уроженец города Алматы. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (1992).
Трудовой стаж: сотрудник Консульского управления МИД Казахстана (1993-1995); атташе, третий секретарь посольства Казахстана в Индии (1995-1997).
Работал на руководящих должностях в департаменте консульской службы МИД, секретариате министра иностранных дел МИД, департаменте Европы и Америки МИД, департаменте общеевропейского сотрудничества и департаменте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе МИД Казахстана (1997-2009); заместитель постоянного представителя Казахстана при ОБСЕ, а затем при международных организациях в Вене (2009-2012); директор департамента Европы МИД (2012-2014); советник-посланник посольства Казахстана в США, заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2014-2018).
На занимаемой должности с апреля 2019 года.
39 лет назад (1980) родился ОМАР Жаксылык Мукашулы - аким города Усть-Каменогорска.
Родился в Талды-Курганской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (2001), Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет (2010).
Трудовой стаж: ведущий, главный специалист Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2001-2005); специалист Министерства финансов РК (2005-2007); заместитель директора дирекции информационных и аналитических программ АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», главный менеджер АО «Национальный информационный холдинг «Арна медиа» (2007-2009); помощник акима Восточно-Казахстанской области (2009-2010); заместитель начальника, начальник управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2010-2011); начальник управления культуры Восточно-Казахстанской области (2011-2013); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2013-2016); заместитель акима Алматинской области (2016-2018).
На занимаемой должности - с августа 2018 года.
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