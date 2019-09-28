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28 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

28 Сентября 2019 07:00
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28 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

День работников атомной отрасли Казахстана

Указ об учреждении Дня работников атомной промышленности был подписан Президентом РК 12 мая 2008 года в соответствии со статьей 4 Закона РК «О праздниках в Республике Казахстан» от 13 декабря 2001 года.

Всемирный день борьбы против бешенства

Впервые Всемирный день бешенства отмечали в 2007 году. Дата этого всемирного дня выбрана неслучайно: 28 сентября 1895 года скончался французский микробиолог Луи Пастер, создавший совместно с коллегами вакцину против бешенства.

СОБЫТИЯ

В 1995 году был принят Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан», регулирующий отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов Президента, депутатов Сената и Мажилиса Парламента, маслихатов и членов иных органов местного самоуправления Республики Казахстан, а также устанавливает гарантии, обеспечивающие свободу волеизъявления граждан республики.

В 1996 году в Алматы на Кенсайском кладбище был установлен памятник на могиле писателя Оралхана Бокеева (1943-1993).

Почетный гражданин Катон-Карагайского района, лауреат Государственной премии РК, литературной премии им. Н. Островского, премий издательств «Жалын», «Молодая гвардия» Оралхан Бокеев имеет правительственные награды - орден «Знак почета», Почетную грамоту Президиума Верховного совета КазССР. Его книги увидели свет на немецком, словацком, болгарском, английском, венгерском, арабском, китайском, японском языках, а также на языках бывших республик союза.

В 1999 году в Актау был открыт памятник видному деятелю Алашорды Мустафе Шокаю. Мустафа Шокай (1890-1941) является казахским общественным и политическим деятелем, публицистом, идеологом борьбы за свободу и независимость единого Туркестана. В период с гражданской войны в России и до Второй мировой войны (1921-1941) он находился в вынужденной эмиграции во Франции.

В 2000 году в Алматы состоялся двухдневный международный конгресс «Наследие аль-Фараби и мировая культура», проводимый в рамках года поддержки культуры и посвященный 1500-летию Туркестана. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в области фарабиеведения из Казахстана, государств Центральной Азии, Турции, Ирана, Сирии и России.

В 2005 году в швейцарском Цюрихе состоялась церемония открытия Ассоциации Казахстан-Швейцария, объединяющая предпринимателей и политиков двух стран с целью продвижения двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В 2005 году в Алматы на территории киностудии «Казахфильм» состоялась торжественная церемония закладки аллеи кинофестиваля «Евразия».

В 2006 году Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе официального визита в США открыл Монумент независимости РК, воздвигнутый перед зданием посольства Казахстана в Вашингтоне. Монумент представляет собой образ древнего сакского воина. Фигура воина олицетворяет образ миролюбивого народа.

В 2006 году в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике был обнаружен уникальный археологический экспонат - металлический котел, датируемый сакским периодом VII-IV веков до нашей эры. Державший в горах пасеку житель Тараза Сергей Кудрин обратил внимание на торчавший из земли металлический предмет, оказавшийся 15-килограммовым котлом вместимостью 17 литров, украшенным орнаментом, изготовленным из сплава нескольких металлов. Найденный котел является одним из экземпляров целого комплекса, находившегося в древние времена на территории заповедных мест Аксу-Жабаглы, где имеются бурные горные реки с ледяной водой и альпийские луга.

В 2011 году в южнокорейском Даеджоне состоялось торжественное открытие Корейско-казахстанского центра технологического сотрудничества.

Основными функциями центра являются установление сотрудничества между компаниями двух стран путем распространения информации, поиска инвесторов, партнеров и технологий, координация совместных научно-исследовательских и инновационных проектов, организация совместных программ по подготовке и повышению квалификации персонала в сфере создания и управления инновациями.

В 2012 году в Астане прошла церемония открытия улицы, впервые названной в столице именем художника - народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова, которая тянется от проспекта Республики до улицы Бараева. Аубакир Исмаилов является заслуженным деятелем искусств Казахстана, танцором, сказителем, режиссером, художником, постановщиком, актером кино, музыкантом-импровизатором, собирателем фольклора. Народный художник РК родился в 1913 году в ауле №6 недалеко от поселка Долинки в Карагандинской области. Аубакир Исмаилов пришел в изобразительное искусство Казахстана в 30-х годах XX века. Вся его творческая биография была непрерывно связана с историей возникновения и становления изобразительного искусства страны.

В 2015 году в Аксу был установлен мировой рекорд, удостоенный внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Местные жители переработали 4 тонны 250 килограммов корнеплодов и приготовили в 54 котлах 19 тысяч 254 порции картофеля фри. Готовое лакомство было разложено по порционным пакетикам с символикой соответствующего фестиваля, которые были разнесены участникам праздника 150 официантами-волонтерами.

В 2016 году в Алматы, во Дворце Республики, состоялась премьера фильма режиссера Акана Сатаева «Дорога к матери».

Генеральным продюсером кинокартины выступила Алия Назарбаева. В основу сюжета фильма легла история о силе материнской любви, которая помогла главному герою выжить и справиться с тяжелыми испытаниями на пути домой. Основные события разворачиваются на фоне непростого для казахского народа времени - эпохи коллективизации, джута, военных и послевоенных годов. Главные роли в кинокартине исполнили Алтынай Ногербек, Адиль Ахметов, Аружан Джазильбекова, Берик Айтжанов и другие.

В 2017 году в рамках реализации Государственной программы «Тұған жер» на территории «Маргулан-центра» при Павлодарском государственном педагогическом институте в торжественной обстановке была открыта реконструированная усадьба выдающегося политического деятеля XVIII века Султанмухамеда Бахадура, известного в народе как Султанбет султан.

Султанмухамед Бахадур султан известный военачальник и государственный деятель. Вместе со старшими сыновьями участвовал в сражении на Балхаше с джунгарами. Двоюродный брат хана Аблая был очень тонким политиком, о нем сохранилось множество исторических документов. В воссозданной усадьбе XVIII века в Павлодаре был открыт центр археологии.

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