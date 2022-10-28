28 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

129 лет назад (1893-1920) родился ТОРАЙГЫРОВ Султанмахмут - поэт-демократ.

Родился в Кызыл-Тауском районе Кокшетауской области в семье скотовода.

Ребенком он познал всю горечь тяжелой, полуголодной жизни, постоянных лишений. Вначале мальчика учил дома грамоте отец. Затем несколько лет (1902-1907 годы) он обучался у аульного муллы. С 1908 по 1910 годы занимался в духовной школе-медресе в Баянауле. Любознательный и трудолюбивый мальчик проявляет необычайную настойчивость и упорство в достижении цели. Не имея средств к существованию, он был вынужден выполнять всю тяжелую работу у муллы, в семье которого он жил.

В конце 1912 года Султанмахмут приехал в Троицк, чтобы продолжать учение. Он решил овладеть русским языком и читать по-русски, изучить такие науки, как история и география. Здесь в Троицке он поступает в духовную школу. Он изучает произведения Абая, знакомится с произведениями Пушкина, Лермонтова, Крылова в переводах великого поэта. Через несколько лет он в совершенстве овладевает русским языком и читает произведения русских писателей и поэтов уже в оригинале. В июле 1913 года вынужден оставить учение. Лишения и голод подорвали здоровье, он заболевает туберкулезом и едет в аул, где обучает детей.

Но желание учиться вскоре снова приводит его в Троицк, где он становится одним из ведущих сотрудников известного прогрессивного журнала «Айкап», на страницах которого впервые выступил как поэт, публицист и очеркист. В 1914 году Султанмахмут создает роман «Камар сұлу», одно из самых значительных произведений всей казахской литературы дореволюционного периода.

После февральской революции 1917 года, стремясь быть ближе к народу, он приезжает в Семипалатинск, где тесно общается с алашординцами, публикует статьи в их газете «Сары Арка». Горячо подхватывая идеи лидеров «Алаша», он восхищается ими в своих стихах. Здоровье его ухудшается и летом 1918 года Султанмахмут уезжает на родину - в Баянаул. Прожив короткую, но очень яркую творческую жизнь Султанмахмут Торайгыров умер в возрасте 26 лет от туберкулеза.

88 лет назад (1934-2015) родился БЕЛЬГЕР Герольд Карлович - казахстанский переводчик, прозаик, публицист, литературовед, заслуженный работник культуры Казахской ССР.

Уроженец Саратовской области (РФ). Окончил Казахский педагогический институт имени Абая и аспирантуру.

Трудовая деятельность: учитель средней школы совхоза «Байкадам» Жамбылской области (1958-1960); литературный сотрудник журнала «Жулдыз» (1963-1964); на творческой работе (с 1964 года); заместитель редактора альманаха «Феникс», выпускающегося на немецком языке (с 1992 года).

Произведения писал на немецком, русском и казахском языках. Автор исследовательских трудов «Ауыл шетіндегі үй», «Даладағы шағалалар», «Алты асу», «Тас өткел», «Бауырластықтың жанды бейнесі», «Созвучие», «Уақытпен бетпе-бет», «Мотивы трех струн», «Гете и Абай», «Родство», «Земные избранники», около 25 сборников рассказов и статей.

Перевел ряд произведений Б. Майлина, Х. Есенжанова, А. Нурпеисова, А. Кекилбаева, Д. Досжанова с казахского на русский язык, ряд произведений немецких поэтов, писателей - с немецкого на русский язык.

Награжден орденом «Парасат». Обладатель премии имени Б. Майлина Союза писателей Казахстана, премии мира и духовного согласия Президента РК, обладатель премии ПЕН-клуба (1996).

65 лет назад (1957) родилась РЫМБАЕВА Роза Куанышевна - казахская эстрадная певица (сопрано), педагог, профессор, народная артистка Казахской ССР (1986), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2004), заслуженная артистка Кыргызстана и Узбекистана.

Уроженка Семипалатинской области. Окончила Алматинский театрально-художественный институт им. Т. Жургенова, актер музыкальной комедии (1976).

Творческая деятельность: с 1976 года - солистка республиканского эстрадно-молодежного ансамбля «Гульдер»; с 1979 года - солистка-вокалистка Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт».

Награждена орденом «Парасат» (2000). Имеет звание «Человек года» в номинации «Звезда эстрады» (2000). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, I премии телевизионного конкурса «С песней по жизни», Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. Обладатель Гран-при фестивалей «Золотой Орфей», «Сопот-77», «Алтын микрофон».

57 лет назад (1965) родился МУКАШ Ержан Серикулы - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, преподаватель казахского языка и литературы и арабского языка (1992); курсы повышения квалификации для послов и руководителей структурных подразделений Дипломатической академии Республики Казахстан (2005).

Трудовая деятельность: референт консульского управления Министерства иностранных дел РК (1992-1993); атташе (консул) посольства Республики Казахстан в Египте (1993-1995); третий, второй секретарь, исполняющий обязанности начальника отдела Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1999); второй, первый секретарь (заведующий консульским отделом) Посольства Республики Казахстан в Турции (1999-2003); начальник управления Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2004-2005); советник Посольства Республики Казахстан в Азербайджане (2005-2007); временный поверенный в делах Республики Казахстан в Ливии (2007-2009); заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2009-2011); директор департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2011-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Султанате Оман (2014-2019); директор департамента Азии и Африки МИД РК (2019-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.