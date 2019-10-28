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28 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

28 Октября 2019 08:00
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28 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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126 лет назад (1893-1920) родился ТОРАЙГЫРОВ Султанмахмут - поэт-демократ.

Родился в Кзыл-Тауском районе Кокшетауской области в семье скотовода. Ребенком он познал всю горечь тяжелой, полуголодной жизни, постоянных лишений. Учение доставалось ему с большим трудом. Вначале мальчик учился грамоте дома с помощью отца. Затем несколько лет (1902-1907 годы) у аульного муллы. С 1908 по 1910 годы учился в духовной школе-медресе в Баянауле. Любознательный и трудолюбивый мальчик проявляет необычайную настойчивость и упорство в достижении цели. Не имея средств к существованию, он был вынужден выполнять всю тяжелую работу у муллы, в семье которого он жил.

В конце 1912 года Султанмахмут приехал в Троицк, чтобы продолжать учение. Он решил овладеть русским языком и читать по-русски, изучить такие науки, как история и география. Здесь в Троицке он поступает в духовную школу. Он изучает произведения Абая, знакомится с произведениями Пушкина, Лермонтова, Крылова в переводах великого просветителя. Через несколько лет он в совершенстве овладевает русским языком и читает произведения русских писателей и поэтов уже в оригинале. В июле 1913 года вынужден оставить учение. Лишения и голод подорвали здоровье, - он заболевает туберкулезом и едет в аул, где обучает детей.

Страстное желание учиться мучит его, и он вскоре снова в Троицке, где становится одним из ведущих сотрудников известного прогрессивного журнала «Айкап», на страницах которого впервые выступил как поэт, публицист и очеркист. В 1914 году Султанмахмут создает роман «Камар сұлу», одно из самых значительных произведений всей казахской литературы дореволюционного периода.

После февральской революции 1917 года, стремясь быть поближе к народу, он приезжает в Семипалатинск, вступает в контакт с алашординцами, печатает статьи в их газете «Сары Арка». Горячо подхватывая идеи лидеров «Алаша», он восхищается ими в своих стихах. Здоровье его ухудшается и летом 1918 года Султанмахмут уезжает на родину - в Баянаул. Прожив короткую, но очень яркую творческую жизнь Султанмахмут Торайгыров умер в возрасте 26 лет от туберкулеза.


85 лет назад (1934-2015) родился БЕЛЬГЕР Герольд Карлович - казахстанский переводчик, прозаик, публицист, литературовед, заслуженный работник культуры Казахской ССР.

Уроженец Саратовской области (РФ). Окончил Казахский педагогический институт имени Абая и аспирантуру.

Трудовая деятельность: учитель средней школы совхоза «Байкадам» Жамбылской области (1958-1960); литературный сотрудник журнала «Жулдыз» (1963-1964); на творческой работе (с 1964 года); заместитель редактора альманаха «Феникс», выпускающегося на немецком языке (с 1992 года).

Произведения писал на немецком, русском и казахском языках. Автор исследовательских трудов «Ауыл шетіндегі үй», «Даладағы шағалалар», «Алты асу», «Тас өткел», «Бауырластықтың жанды бейнесі», «Созвучие», «Уақытпен бетпе-бет», «Мотивы трех струн», «Гёте и Абай», «Родство», «Земные избранники», около 25 сборников рассказов и статей.

Перевел ряд произведений Беимбета Майлина, Хамзы Есенжанова, Абдижамила Нурпеисова, Абиша Кекильбаева, Дукенбая Досжанова с казахского на русский язык, ряд произведений немецких поэтов, писателей - с немецкого на русский язык.

Награжден орденом «Парасат». Обладатель премии имени Б. Майлина Союза писателей Казахстана, премии мира и духовного согласия Президента РК, обладатель премии ПЕН-клуба (1996).


62 года назад (1957) родилась РЫМБАЕВА Роза Куанышевна - казахская эстрадная певица (сопрано), педагог, профессор, народная артистка Казахской ССР (1986), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2004), заслуженная артистка Кыргызстана и Узбекистана.

Уроженка Семипалатинской области. Окончила Алма-Атинский театрально-художественный институт им. Т. Жургенова, актер музыкальной комедии (1976).

Творческая деятельность: с 1976 года - солистка республиканского эстрадно-молодежного ансамбля «Гульдер»; с 1979 года по настоящее время - солистка-вокалистка Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт».

Награждена орденом «Парасат» (2000). Имеет звание «Человек года» в номинации «Звезда эстрады» (2000). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, I премии телевизионного конкурса «С песней по жизни», Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. Обладатель Гран-при фестивалей «Золотой Орфей», «Сопот-77», «Алтын микрофон».

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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