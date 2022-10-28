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    28 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    28 Октября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день дзюдо

    Организован Международной федерацией дзюдо с целью информирования общественности о моральных ценностях этого вида спорта в 2011 году. Датой празднования было выбрано 28 октября - день рождения мастера боевых искусств и основателя школы Кодокан Дзигоро Кано.

    Дзюдо - японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано, который также сформулировал основные правила и принципы тренировок и проведения состязаний. По принятой в Японии классификации, дзюдо относится к так называемым современным боевым искусствам.

    Международный день анимации

    28 октября 1892 года в Париже француз Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, доселе никем не виденное зрелище - «оптический театр». Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат - праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино. Международный день анимации учрежден Международной ассоциацией анимационного кино в 2003 году и ныне празднуется во всем мире.

    СОБЫТИЯ

    В 1953 году в Заилийском Алатау сдана в эксплуатацию первая речная гидроэлектростанция. После ее ввода в строй мощность Алматинского водопада увеличилась вдвое.

    В 1992 году были образованы внутренние войска Республики Казахстан, принципом деятельности которых являются обеспечение безопасности личности, общества и государства, защита прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.

    В 1998 году народной артистке Республики Казахстан, скрипачке Айман Мусахаджаевой решением ЮНЕСКО было присвоено высокое звание «Артист мира».

    В 2005 году в Алматы, в Центральном государственном музее РК, состоялось открытие выставки «500 лет эпосу «Кыз Жибек». В экспозиции были представлены труды выдающихся ученых, которые занимались изучением и популяризацией жемчужины казахского фольклора. Были продемонстрированы атрибуты женской красоты - наряды, ювелирные украшения, косметика, как традиционные - дошедшие до нас из глубины веков, так и современные.

    В 2005 году состоялась презентация первого номера литературного журнала «Үн» («Голос»). Инициаторами его издания явились наши соотечественники, прибывшие из Китая и Монголии. Журнал объемом 120 страниц выходит один раз в три месяца. Его тираж составляет четыре тысячи экземпляров. В первом номере были представлены статьи о литературе, в том числе критические, стихи и рассказы поэтов и писателей, переводы на казахский язык шедевров мировой литературы.

    В 2011 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение серебряной монеты «Голова лося» из серии «Золото номадов» номиналом 500 тенге, в дизайне которой используются изображения золотых изделий, найденных при археологических раскопках на территории Казахстана. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 г, диаметр описанной окружности - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 5 тыс. штук.

    В 2012 году была переведена на арабский язык и представлена дубайской аудитории в здании Ассоциации культуры и науки эмирата Дубай повесть-монолог «Не хочу терять надежду» известного казахстанского писателя, ученого-тюрколога, академика Немата Келимбетова.

    Книга «Не хочу терять надежду» является примером человеческого духа, мужества и сильной, безграничной любви к жизни. Она рассказывает о потенциале человека в преодолении страха и его бесстрашной душе.

    В 2013 году в Шымкенте, на предприятии «Казмедприбор», был выпущен первый рентген-аппарат местного производства.

    Этот проект был реализован в рамках государственной программы «Саламатты Қазақстан» и вошел в Региональную карту ГП ФИИР РК.

    В 2013 году казахстанский альпинист Андрей Гундарев совершил восхождение на самый высокий пик Австралии и Океании - пирамиду Карстенз (4884 м). Вершина находится в индонезийской части острова Папуа - Новая Гвинея. Ее еще называют пик Пунчак-Джая, что в переводе с индонезийского означает «Пик Победы». Восхождение на пирамиду Карстенз считается одним из самых технически сложных в программе «7 вершин».

    В 2015 году в Алматы открыли памятник известному казахстанскому писателю и переводчику Герольду Бельгеру. Памятник установлен на кладбище «Кенсай-2». Автором композиции стала творческая группа под руководством Амангельды Байгаторова.

    Известный казахстанский писатель, публицист, прозаик, переводчик, лауреат премии ПЕН-клуба, член Союза писателей Казахстана, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия Герольд Бельгер - автор свыше 40 книг, в том числе, романов «Дом скитальца», «Туюк Су», «Разлад», а также 1600 публикаций в периодической печати. Перевел на русский язык произведения Беимбета Майлина, Габита Мусрепова, Абдижамила Нурпеисова и других казахских писателей.

    В 2015 году в Турции вышли в свет специальные издания произведений казахского акына Суюнбая Аронулы на турецком языке с комментариями турецких и других известных иностранных деятелей современной поэзии.

    В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «100 лет Хамиту Ергали» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

    Хамит Ергали - казахский поэт, народный писатель Казахской ССР. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом «Знак Почета», другими орденами и медалями.

    В 2016 году в Китае впервые в истории появился торговый дом Казахстана. Он был создан в Шанхайской зоне свободной торговли на территории открывшегося на днях продовольственного центра корпорации «Линхай».

    В 2020 году в ходе республиканской научно-практической конференции «Наследие Абая» состоялась презентация книги, где собраны переводы на шесть официальных языков ООН (русский, английский, арабский, испанский, китайский и французский) статьи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке».

    В 2021 году спустя 7 месяцев с момента официальной церемонии вручения казахстанский музыкант Иманбек Зейкенов получил статуэтку «Грэмми», ее доставили из Лос-Анджелеса.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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