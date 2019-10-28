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28 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

28 Октября 2019 07:00
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28 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день анимации

28 октября 1892 года в Париже француз Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, доселе никем не виденное зрелище - «оптический театр». Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат - праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино. Международный день анимации учрежден Международной ассоциацией анимационного кино в 2003 году и ныне празднуется во всем мире.

СОБЫТИЯ

В 1992 году были образованы внутренние войска Республики Казахстан, принципом деятельности которых является обеспечение безопасности личности, общества и государства, защита прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.

В 1998 году народной артистке Республики Казахстан, скрипачке Айман Мусаходжаевой решением ЮНЕСКО было присвоено высокое звание «Артист мира».

В 2005 году в Алматы, в Центральном государственном музее РК, состоялось открытие выставки «500 лет эпосу «Кыз Жибек». В экспозиции были представлены труды выдающихся ученых, которые занимались изучением и популяризацией жемчужины казахского фольклора. Были продемонстрированы атрибуты женской красоты - наряды, ювелирные украшения, косметика, как традиционные - дошедшие до нас из глубины веков, так и современные.

В 2005 году состоялась презентация первого номера литературного журнала «Үн» («Голос»). Инициаторами его издания явились наши соотечественники, прибывшие из Китая и Монголии. Журнал объемом 120 страниц выходит один раз в три месяца. Его тираж составляет четыре тысячи экземпляров. В первом номере были представлены статьи о литературе, в том числе критические, стихи и рассказы поэтов и писателей, переводы на казахский язык шедевров мировой литературы.

В 2011 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение серебряная монета «Голова лося» из серии «Золото номадов» номиналом 500 тенге, в дизайне которой используются изображения золотых изделий, найденных при археологических раскопках на территории Казахстана. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 гр., диаметр описанной окружности - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 5 тыс. штук.

В 2013 году в Шымкенте на предприятии «Казмедприбор» был выпущен первый рентген-аппарат местного производства.

Этот проект был реализован в рамках государственной программы «Саламатты Қазақстан» и вошел в Региональную карту ГП ФИИР РК.

В 2015 году в Алматы открыли памятник известному казахстанскому писателю и переводчику Герольду Бельгеру. Памятник установлен на кладбище «Кенсай-2». Автором композиции стала творческая группа под руководством Амангельды Байгаторова.

Известный казахстанский писатель, публицист, прозаик, переводчик, лауреат премии ПЕН-клуба, член Союза писателей Казахстана, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия Герольд Бельгер - автор свыше 40 книг, в том числе романов «Дом скитальца», «Туюк Су», «Разлад», а также 1600 публикаций в периодической печати. Перевел на русский язык произведения Беимбета Майлина, Габита Мусрепова, Абдижамила Нурпеисова и других казахских писателей.

В 2015 году в Турции вышли в свет специальные издания произведений казахского акына Суюнбая Аронулы на турецком языке с комментариями турецких и других известных иностранных деятелей современной поэзии.

В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «100 лет Хамиту Ергали» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

Хамит Ергали - казахский поэт, народный писатель Казахской ССР. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», другими орденами и медалями.

В 2016 году в Китае впервые в истории появился торговый дом Казахстана. Он создан в Шанхайской зоне свободной торговли на территории открывшегося на днях продовольственного центра корпорации «Линхай».

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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