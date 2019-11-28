28 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





84 года назад (1935-1983) родился НАЖИМЕДЕНОВ Жумекен Сабырович - казахский поэт, писатель и переводчик, автор слов нынешнего Гимна Казахстана.

Родился в ауле Кошалак (ныне Курмангазинский район Атырауской области Республики Казахстан). Рос и воспитывался у своего деда Нажимедена Стамгазиева. Именно он привил мальчику любовь к слову, истории Родины, а также традициям казахского народа, что оказало влияние на формирование его личности.

В 1956-1959 годах учился в Казахской государственной консерватории (ныне Казахская национальная консерватория имени Курмангазы). Позже работал редактором издательства «Жазушы» (писатель), заведующим отделом газеты «Лениншіл жас» («Ленинская молодёжь»), литературным консультантом Союза писателей Казахстана, редактором Госкомиздата, заведующим отделом издательства «Мектеп». Не дожив шесть дней до своего 48-летия, Жумекен Нажимеденов скончался 22 ноября 1983 года.

Всего при жизни Жумекена Нажимеденова было опубликовано десять сборников стихов и поэм, а также три романа. После смерти поэта в свет вышли ещё десять сборников, в которые вошли неопубликованные при жизни стихи, поэмы, повести, романы, статьи, переводы и девять кюев. Его произведения были переведены и опубликованы на многих языках. В свою очередь Жумекен Нажимеденов перевёл на казахский язык произведения А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Н. Хикмета и других.

Жумекен Нажимеденов является автором текста действующего гимна Республики Казахстан. Текст песни «Менің Қазақстаным» был написан им в начале его творческого пути, в возрасте 21 года. Тогда на его стихи «Мой Казахстан» музыку написал композитор Шамши Калдаяков. В исполнении Жамал Омаровой песня стала очень популярной, чуть ли не народным гимном. И когда речь зашла о создании нового Гимна республики, сам Президент Назарбаев выбрал эту песню.

11 января 2006 года песня «Менің Қазақстаным» («Мой Казахстан») впервые зазвучала в качестве Государственного гимна страны под сводами столичной резиденции «Ақорда» в торжественный момент вступления Нурсултана Назарбаева в должность Президента Республики Казахстан.





47 лет назад (1972) родился МАГАУОВ Асет Маратович - вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской области (ныне Атырауская). Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, экономика и управление в областях ТЭК (1994); стажировался в МВФ и АБР, город Манила (1999).

Трудовая деятельность: экономист, заместитель начальника отдела ПО «Тенгизмунайгаз» (1994-1998); заместитель начальника, начальник управления, заместитель директора департамента налоговой и тарифной политики, заместитель директора департамента управления государственными активами МЭИиТ Республики Казахстан (1998-2001); главный менеджер департамента Тенгизского проекта ЗАО «ННК «Казахойл» (2001); заместитель директора департамента сервисных проектов АО «НК «Транспорт нефти и газа» (2001-2002); заместитель директора, директор департамента по управлению долей в ТШО АО «НК «КазМунайГаз» (2002-2004); заместитель генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» (2004-2006); управляющий директор по управлению долями в СП АО «НК «КазМунайГаз» (2006-2008); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2008-2010); вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (2010-2011); генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» (2011-2012); генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (2012-2016); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2016-2017); генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.





47 лет назад (1972) родился КОНУРОВ Айкын Ойратович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Кокшетауский государственный университет, преподаватель русского языка в школах с нерусским языком обучения (1997); Карагандинскую юридическую академию «Фемида», юрист-правовед (2005).

Трудовая деятельность: слесарь ТО автобазы Куйбышевского райсельхозуправления, предпринимательская деятельность (1989-2004); руководитель ТОО «News Print» (выпуск газеты «Московский комсомолец в Казахстане») (2004-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.





45 лет назад (1974) родился АРИФХАНОВ Айдар Абдразахович - председатель АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1995); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1998-2000); магистратуру Колумбийского университета (2008).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела программных и социальных займов Комитета по внешнему заимствованию Министерства финансов РК (1997-1998); руководитель отделов - программных и социальных займов, реализации займов управления государственных внешних займов и государственных гарантий, руководитель управления правительственных займов и государственных гарантий, заместитель директора департамента государственного долга и кредитования Министерства финансов РК (1998-2004); вице-министр финансов РК (2004-2006); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (02.2006-11.2006); вице-министр труда и социальной защиты РК (2006-2007); советник Премьер-Министра РК (01.2009-03.2009); заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи (2009-2010); управляющий директор АО «Казахтелеком»(2010-2011); заместитель председателя правления АО «Национальная акционерная компания «Казатомпром» (2011-2015); временно исполняющий обязанности председателя правления АО «Национальная акционерная компания «Казатомпром» (03.2015-11.2015); вице-министр национальной экономики РК (2015-2017); заместитель председателя АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (01.2017-12.2017).

На занимаемой должности - с декабря 2017 года.