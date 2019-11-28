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28 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

28 Ноября 2019 07:00
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28 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Всемирный день сострадания

Праздник основал Притиш Нанди, индийский поэт, журналист, продюсер, политик и активист. Первое празднование по поводу Всемирного дня сострадания прошло в индийском городе Мумбаи. Этот праздник был посвящен судьбам животных, потребности в сострадании ко всем живым существам на планете и все более возрастающей важности вегетарианства.

СОБЫТИЯ

В 1934 году начал свою деятельность Казахский научно-исследовательский институт культуры. Целью созданного Казахского научно-исследовательского института национальной культуры были интеграция и координация всей научно-исследовательской работы в области национального культурного строительства, обобщение и сведение в единую базу результатов научных исследований, постройка фундамента культурной политики Казахстана.

В 1998 году в Великобритании издательством Pilkington Press Limited была издана на английском языке новая книга Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «О времени, о судьбах, о себе».

В 2000 году «Клуб меценатов Казахстана» учредил ежегодную независимую общенациональную премию «Тарлан» (дословно «вырвавшийся вперёд»). Премия присуждается в семи областях: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, кинематограф, наука и просвещение. В каждой из номинаций - три степени признания: «Платиновый Тарлан», «За вклад», «Новое имя - надежда».

В 2005 году Павлодарский областной музей литературы и искусства имени Бухара жырау получил в дар от горожан в ходе акции «Поддержи местные музеи» 418 новых экспонатов.

Среди подарков есть редкие издания - «Коран Мэди» и «Абай» Мухтара Ауэзова выпуска 1947 года. Оба раритета отпечатаны на арабском языке. Библиотеку музея пополнили книги известных павлодарских писателей Музафара Алимбаева, Нутфоллы Шакенова, четырехтомник Ефима Пермитина, ссыльного сибирского писателя, жившего в годы репрессий в селе Иртышске, «Воспоминания» Анастасии Цветаевой с автографом писательницы. В музей поступили личные вещи и фотографии известных павлодарцев - композитора Рахметхана Нурбасарова и певца Суата Абусеитова.

В 2011 году в Корейском фонде инновационного кластера г. Даеджона Республики Корея состоялось торжественное открытие корейско-казахстанского центра технологического сотрудничества.

Основными функциями центра стали установление сотрудничества между компаниями стран путем распространения информации, поиска инвесторов, партнеров и технологий, координация совместных научно-исследовательских и инновационных проектов, организация совместных программ по подготовке и повышению квалификации персонала в сфере создания и управления инновациями и другие.

В 2011 году спутник «KazSat-2» был передан в собственность Республики Казахстан.

КазСат-2 (KazSat-2) - космический аппарат фиксированной спутниковой связи Республики Казахстан. Запуск космического спутника KazSat-2 был произведён 16 июля 2011 года с космодрома Байконур. Зона обслуживания включает всю территорию Республики Казахстан, территорию стран Центральной Азии и центральной части России с неравномерностью не более 3 дБ.

В 2013 году Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Майкеев по итогам международного фестиваля «Выбор года - Человек года» за победу в номинации «Военный 2013 года» был награжден статуэткой «Алтын адам».

В 2017 году за вклад в развитие дружественных отношений между Японией и Казахстаном в сфере нераспространения ядерного оружия состоялось вручение императорского ордена Восходящего солнца «Золотые лучи с розеткой» известному казахстанскому писателю, президенту международного антиядерного движения «Невада-Семей» Олжасу Сулейменову, ставшему третьим казахстанцем, который был удостоен императорского ордена. До него подобной чести были удостоены лишь Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и ветеран Второй мировой войны Асканбек Алданазаров.

В 2017 году в Алматы на открытии международного фестиваля фольклора «Ұлы Дала елі», собравшего лучших поэтов-сказителей из тюркских стран, казахстанская поэтесса, жырау Улжан Байбосынова была удостоена ордена искусства и литературы Министерства культуры Французской Республики.

Орден вручается деятелям культуры, внесшим большой вклад в развитие искусства и литературы не только Франции, но и всего мира.

В 2018 году Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, заседание которого проходило в Порт-Луи (Республика Маврикий), включил эпос тюркских народов «Деде Горгуд» в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Наследие Деде Горгуда - эпос, народные предания и музыка (Азербайджан, Казахстан, Турция). Культура, заключающая эпос, народные предания, музыку в исполнении легендарного персонажа основана на 12 героических легендах, историях, сказаниях и 13 традиционных музыкальных произведениях, передающихся устно во время выступлений.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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