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    28 месторождений поставлено на госбаланс в 2021 году

    28 Февраля 2022, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году впервые на государственный баланс поставлено 28 месторождений. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Талгат Момышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате геологоразведочных работ, проведенных за счет недропользователей, в 2021 году впервые на государственный баланс поставлено 28 месторождений. Из них: месторождение углеводородов, 13 месторождений твердых полезных ископаемых, восемь месторождений подземных вод», - сказал Талгат Момышев на коллегии Министерства.

    По словам вице-министра, согласно реализации 74 шага Плана Нации – 100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ в части твердых полезных ископаемых Казахстан вошел в CRIRSCO. Создана Ассоциация KAZRC и профессиональное общество независимых экспертов недр.

    «Таким образом, осуществлен переход на международную систему стандартов отчетности в части твердых полезных ископаемых. Однако есть определенные риски, такие как: нарушение комплексного подхода к изучению и использованию недр, снижение поступлений в государственный бюджет», - заключил Талгат Момышев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экология План Нации Минэкологии Геология
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