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    28 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    28 Мая 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    154 года назад (1868-1946) родился (по некотором источникам родился в 1874 году) БЕРКИМБАЙУЛЫ Естай - выдающийся композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, певец, акын и импровизатор, один из первых членов Союза композиторов Казахстана.

    Родился в ауле Акколь Экибастузского района Павлодарской области. Рос и воспитывался Естай у своего зажиточного дяди, который, заметив незаурядные способности мальчика, всячески его поддерживал. С ранних лет Естай взял в руки домбру и пел. Часто бывал на празднествах, впитал в себя мастерство поэтов, певцов и сказителей. Он обучился арабской грамоте у аульного муллы, заучивал стихи и песни, пел их среди друзей-ровесников. На празднествах он выступал вместе с такими поэтами-певцами, как Жарылгапберды, Балуан Шолак, Укили Ыбырай, Шашубай и стал узнаваемым в народе. В 20 лет встретился с гигантами казахского песенного творчества Биржан-салом и Ахан сере. Около года Естай сопровождал Биржан-сала в его поездках, а в 1889 году стал учеником Ахана-сере.

    Наряду со своим поэтическим, исполнительским мастерством, Естай также известен и как композитор. У него много песен, например, «Майда қоңыр», «Жүректе», «Мәлике», «Өмір», «Қоңыр жел», «Дүние», «Шоққара ағаш». Широкую известность ему принесла песня «Хорлан». Мелодия этой песни была использована в операх «Биржан и Сара» М. Тулебаева, «Ер Таргын» Е.Г. Брусиловского, в концертах для кобыза с оркестром С.И. Шабельского и Л.М. Шаргородского. По мотивам этой песни поэтом К.Р. Аманжоловым в 1939 году была написана драматическая поэма «Хорлыгайын».

    О жизни и творчестве Естая написаны исследовательские труды А. Жубановым и Б. Ерзаковичем. Поэт М. Алимбаев посвятил поэту поэму «Естай - Хорлан», И. Оразбаев написал драму «Естайдың Хорланы».

    В 1946 году Естай тяжело заболел. Умер он в ауле им. Муткенова Актогайского района. Могила акына, расположенная в Актогайском районе Павлодарской области в 4 км к югу от села Муткенова, в 1982 году была включена в список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения и взята под охрану государства.

    71 год назад (1951) родился САДАНОВ Аманкелди Курбанович - генеральный директор Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии.

    Родился в Кызылординской области. Окончил Кызылординский педагогический институт им. Н.В. Гоголя, биологический факультет (1979); аспирантуру КазНИИ земледелия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина; докторантуру при кафедре биологии почв МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве.

    Трудовая деятельность: научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии АН Казахской ССР, заведующий лабораторией микробиологии (1982-1994); профессор кафедры экологии Казахского сельскохозяйственного института (1994-1995); заведующий кафедрой экологии Казахского сельскохозяйственного института (1995-2002); заместитель генерального директора по научной работе Национального центра биотехнологий Республики Казахстан (2002-2004); генеральный директор Центра биологических исследований МОН РК (2004-2010); генеральный директор Института микробиологии и вирусологии Комитета науки МОН РК (2010-2018).

    На занимаемой должности - с 2018 года.

    Награжден орденом Почета (2005); медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), серебряной медалью аль-Фараби (2011); нагрудным знаком «Отличник образования Республики Казахстан» (1999)

    Ученый в области общей микробиологии, экологии микроорганизмов и биотехнологии почв, доктор биологических наук, профессор, академик, заслуженный деятель Казахстана. Научные работы посвящены повышению плодородия почвы на рисовых полях, изучению механизмов биологического образования и распада гумуса. Результаты исследований внедрены на полях совхозов Тугискен и Задария Жанакорганского района, получены высокие урожаи.

    54 года назад (1968) родилась НУРЛАНОВА Сагила Есимсеитовна - директор Национального архива Республики Казахстан.

    Родилась в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный университет (1991).

    Трудовая деятельность: преподаватель Акмолинского аграрного университета; старший специалист общего отдела Администрации Президента Республики Казахстан, заведующая сектором Администрации Президента Республики Казахстан; около 23 лет проработала в сфере документационного обеспечения, оптимизации, автоматизации процессов документирования, архивных вопросов и делопроизводства Администрации Президента.

    Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін» (2015), ведомственной наградой Администрации Президента Республики Казахстан - медалью «Мінсіз қызметі үшін» (2020).

    45 лет назад (1977) родилась САБДЫКЕЕВА Жанар Кобландыкызы - заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар».

    Родилась в г. Алматы. Окончила Казахскую государственную академию управления (1999); Университет Международного бизнеса, магистр делового администрирования (2009); в НОУ «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» защитила степень мастера делового администрирования (МВА).

    Трудовая деятельность: работала в АО «Агентство «Хабар» на разных должностях (1996-2005); в разные периоды с 2005 по 2012 годы занимала позицию главного бухгалтера в Университете Международного бизнеса и Международном университете информационных технологий; следующие три года являлась заместителем генерального директора по административно-финансовым вопросам ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»; работала директором по административно-финансовым вопросам филиала «Республиканский диагностический центр» корпоративного фонда «University medical center» (2015-2016); занимала должность заместителя председателя правления по административно-финансовым вопросам АО «Казтелерадио».

    На занимаемой должности - с 2017 года.

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