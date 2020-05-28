28 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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назад (1868 -1946) родился (по некотором источникам родился в 1874 году)

БЕРКИМБАЙУЛЫ Естай - выдающийся композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, певец, акын и импровизатор, один из первых членов Союза композиторов Казахстана.

Родился в ауле Акколь Экибастузского района Павлодарской области. Рос и воспитывался Естай у своего зажиточного дяди, который, заметив незаурядные способности мальчика, всячески его поддерживал. С ранних лет Естай взял в руки домбру и пел. Часто бывал на празднествах, впитал в себя мастерство поэтов, певцов и сказителей. Он обучился арабской грамоте у аульного муллы, заучивал стихи и песни, пел их среди друзей- ровесников. На празднествах он выступал вместе с такими поэтами-певцами, как Жарылгапберды, Балуан Шолак, Укили Ыбырай, Шашубай и стал узнаваемым в народе. В 20 лет встретился с гигантами казахского песенного творчества Биржан-салом и Ахан сере. Около года Естай сопровождал Биржан-сала в его поездках, а в 1889 году стал учеником Ахана-сере.

Наряду со своим поэтическим, исполнительским мастерством, Естай также известен и как композитор. У него много песен, например, «Майда қоңыр», «Жүректе», «Мәлике», «Өмір», «Қоңыр жел», «Дүние», «Шоққара ағаш». Широкую известность ему принесла песня «Хорлан». Мелодия этой песни была использована в операх «Биржан и Сара» М. Тулебаева, «Ер Таргын» Е.Г. Брусиловского, в концертах для кобыза с оркестром С.И. Шабельского и Л.М. Шаргородского. По мотивам этой песни поэтом К.Р. Аманжоловым в 1939 году была написана драматическая поэма «Хорлыгайын».

О жизни и творчестве Естая написаны исследовательские труды А. Жубановым и Б. Ерзаковичем. Поэт М. Алимбаев посвятил поэту поэму «Естай - Хорлан», И. Оразбаев написал драму «Естайдың Хорланы».

В 1946 году Естай тяжело заболел. Умер он в ауле им. Муткенова Актогайского района. Могила акына, расположенная в Актогайском районе Павлодарской области в 4 км к югу от села Муткенова в 1982 году была включена в список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения и взята под охрану государства.