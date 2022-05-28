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    28 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    28 Мая 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день действий за женское здоровье

    Идея отмечать праздник была впервые озвучена в ходе Международной встречи по вопросам женского здоровья, которая проводилась в 1987 году в Коста-Рике. Задача этого дня - напомнить правительствам стран мира, что здоровье женщин имеет огромное значение для будущего любой нации.

    День республики в Азербайджане

    Национальный праздник был установлен в честь провозглашения независимой Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в 1918 году. Независимость АДР была провозглашена Временным национальным советом мусульман Закавказья 28 мая 1918 года. В этот же день в зале бывшего Дворца наместника на Кавказе в Тифлисе состоялось подписание Декларации независимости. День республики в Азербайджане установлен в 1992 году. Этот государственный праздник является нерабочим днем.

    День первой республики в Армении

    Был установлен в память о провозглашении Республики Армении в 1918 году в ходе распада Закавказской республики. Является нерабочим днём в стране. Второе название этого праздника - День восстановления суверенитета. 28 мая 1918 года была восстановлена независимость Армении, более шести веков находившейся под игом иностранных завоевателей.

    СОБЫТИЯ

    В 1869 году было образовано военное укрепление «Ак-тюбе», что означает в переводе с казахского «Белый холм». В 1891 году Ак-тюбе был дан статус уездного города. В советский период город назывался Актюбинск, а в марте 1999 года ему дали первоначальное историческое название Актобе.

    Сегодня Актобе - крупный областной центр на западе Казахстана, население которого приближается к 500 тысячам человек.

    В 1993 году в Южно-Казахстанской области в целях увековечения памяти Толе би, Казыбек би и Айтеке би, их роли в единении казахского народа, сохранении государственности и придавая важное значение историческим событиям, произошедшим в местности Ордабасы, был создан Национальный историко-культурный и природный заповедник «Ордабасы».

    В 1998 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и руководитель корпорации LG Electronics Джон Ку торжественно открыли завод LG Electronics Almaty Kazakhstan.

    С тех пор LG все активнее завоевывает рынки Казахстана, СНГ и дальнего зарубежья. В 2006 году впервые был проведен республиканский конкурс-выставка «Алтын сапа». На этом конкурсе компания стала лауреатом премии Президента РК «За достижение в области качества». В торжественной обстановке в столице республики Главой государства была вручена эта почетнейшая награда.

    В 2005 году на студии «Amanat studio» при содействии Международного фонда поддержки и сохранения культурных ценностей снят 40-минутный документальный фильм «Рахимжан Кошкарбаев. Штурм Рейхстага». Режиссер - Адиль Медетбаев.

    В 2009 году в румынском селе Братулешть коммуны Струнга уезда Яссы состоялась официальная церемония открытия памятного мемориала казахстанскому солдату Шерниязу Аяганову, погибшему в 1944 году во время Второй мировой войны.

    Рядовой Шернияз Аяганов родился в Каркаралинском районе Карагандинской области и был призван Аягузским военкоматом Семипалатинской области в самом начале войны.

    Служил в составе 23-го танкового корпуса 56-й мотострелковой бригады мотострелкового батальона. Погиб и был захоронен на опушке леса в двух километрах северо-восточнее села Братулешть.

    В 2012 году у подножия горы Бастобе состоялась закладка камня Монументу благодарности казахскому народу «Қазақ халқына мың алғыс». Монумент будет символизировать благодарность казахскому народу от имени всех этносов, которые когда-то были депортированы в Казахстан, и для которых он стал настоящей родиной.

    В 2018 году во время проведения посевных работ в Зерендинском районе (близ границ села Казахстан, в 10 км от северо-западной части мавзолея хана Уали) на пахотных полях были обнаружены два лежащих надгробных гранитных камня с арабскими надписями, предположительно являвшимися старым захоронением.

    В результате визуального исследования, по первоначальным данным и предположениям, захоронение датируется началом XVIII - концом XIX века. Также, предположительно, один из камней-надгробий принадлежит кажы, другой - одному из нукеров хана Абылая.

    В 2018 году Дүйсебай Смайыл в весе до 87 кг завоевал золотую медаль чемпионата Азии по таэквондо, проходившего во вьетнамском городе Хошимине. Завоеванная казахстанским спортсменом золотая медаль стала первой высшей наградой чемпионата Азии для Казахстана с 2006 года, когда свое лидерство праздновал Арман Чилманов.

    В 2019 году исследователи добыли новые сведения на месте городища Кышкала в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Вполне возможно, что это город Баршынкент, в котором жила жена Алпамыса батыра - Гулбаршын.

    По словам археологов, исследование данного города способствует изучению средневековых городов и их историй. Настоящее название города Кышкала все еще неизвестно. В народе его называют Баршынкент.

    В 2019 году в г. Нур-Султане впервые прошел симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества на тему «Прогноз, Защита, Предотвращение (Predict, Protect, Prevent).

    Мероприятие являлось площадкой для рассмотрения актуальных вопросов в сфере дальнейшего совершенствования миротворчества ООН. В этом контексте, Республика Казахстан внесла ряд предложений по технологическим инструментам и новшествам, способствующим более безопасной и эффективной деятельности в сфере обеспечения мира и безопасности.

    В 2021 году в Туркестане была представлена первая книга Корана на древнетюркском языке. Это уникальное издание, выпущенное Международной Тюркской академией, является старейшей и наиболее полной версией перевода Корана, сохранившейся до нашего времени. Сегодня рукопись находится в Музее тюркского и исламского искусства в Стамбуле. Наследие тысячелетий, рожденное на Туркестанской земле, таким образом становится доступным для ученых и интересующихся вопросами тюркологии, языка и религии, и публикуется впервые в полной факсимильной версии.

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