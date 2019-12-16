28 лет Независимости: что пожелали казахстанцам иностранные послы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С Днем Независимости жителей Казахстана поздравили чрезвычайные и полномочные послы ряда стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Казахстан Ким Дэсик отметил, что Казахстан является одним из ведущих стран, добившихся значительных успехов.

«От всей души поздравляю Вас с наступающим Днем Независимости Республики Казахстан! После получения независимости в 1991 году Казахстан добился значительных успехов. Сегодня Казахстан высоко ценится не только как процветающее и развитое государство в Центральной Азии, но и как образцовая страна, которая ведет к миру и стабильности во всем мире. Выражаю глубокое уважение Правительству и Народу Казахстана за удивительные достижения!», - сказал Ким Дэсик.

«Неукротимой волею и глубокой мудростью Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев построил современный Казахстан. В начальные годы, чтобы заложить фундамент для будущего развития страны, он сформировал новое Правительство. Я наблюдаю за уверенностью народа Казахстана, которую он приобрел в процессе построения современного государства после получения независимости. И нет сомнений, что новое Правительство во главе с Президентом господином Касым-Жомартом Токаевым будет вести национальное единство и будущее развитие через политику процветания», - отметил посол.

Он также добавил, что с момента установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Казахстаном в 1992 году двусторонние отношения тесно развивались в различных областях, включая политику, экономику и культуру.

«Товарооборот между двумя странами к октябрю достиг 3,3 миллиарда долларов, что в 330 раз больше по сравнению с 10 млн долларов на момент установления дипломатических отношений. Корейские инвестиции достигли 4 миллиарда долларов. В особенности, в этом году товарооборот между двумя странами значительно вырос. Отношения между двумя странами развиваются очень тесно, тут сыграло решающую роль лидерство Первого Президента Назарбаева», - сказал К. Дэсик.

Посол напомнил, что в апреле текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кореи Мун Чжэ Ин подписали новую программу нового экономического сотрудничества Республики Казахстан и Республики Корея «Свежий ветер», чтобы выйти за рамки традиционного сотрудничества и продвигать 58 проектов в 10 областях, таких как торговля, энергетика, строительство, финансы и культура.

О достижениях нашей страны за годы Независимости рассказал и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Чжан Сяо.

«День Независимости имеет очень важное значение для всех казахстанцев. За годы Независимости Казахстан добился ошеломляющих весь мир успехов – и в социально-экономическом развитии, и в демократическо-политическом изменении. Все казахстанцы имеют полное право гордиться этими достижениями. Благодаря мудрому руководству Елбасы, благодаря его политической дальновидности Казахстан стал на путь динамичного, продолжительного и стремительного развития. Сегодня Казахстан – самое процветающее, стабильное, динамично развивающееся государство на Евразийском континенте. За эти годы Казахстан также заработал себе на международной арене имидж миролюбивой, ответственной страны. Он внес огромный вклад в урегулировании региональных кризисов, к примеру, предоставил площадку для переговоров в рамках Астанинского процесса», - сказал Чжан Сяо.

Посол также поздравил казахстанцев с Днем Независимости.

«Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить всех казахстанцев с праздником и пожелать мирного неба, счастья, благополучия, а республике – процветания и стабильности», - пожелал Ч. Сяо.

Посол Индии в Республики Казахстан Прабхат Кумар, поздравляя жителей, особо отметил укрепление сотрудничества между странами.

«Я с огромным удовольствием хочу передать свои теплые поздравления народу Казахстана в связи с 28-й годовщиной Независимости Казахстана. Отношения Индии с Казахстаном строятся на прочной основе многовековых исторических и культурных связей. Наши страны развили многогранное двустороннее и многостороннее сотрудничество, которое в свою очередь превратилось в стратегическое партнерство. Я уверен, что сотрудничество между нашими странами будет и дальше укрепляться и развиваться. Пользуясь этой возможностью, хочу передать свои наилучшие пожелания народу Казахстана в этот важный день с надеждой на то, что Казахстан дальше продолжит процветать, а дружба между двумя странами станет еще крепче в последующие годы», - подчеркнул Прабхат Кумар.

Посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ, поздравляя казахстанцев, отметил:

«Казахстан уже 28 лет является независимым государством. Свобода, самостоятельность, демократия и суверенитет – каждый понимает по-своему независимость. Казахстанские друзья, желаю, чтобы ваша страна – как и наша всегда оставалась независимой, и чтобы Вы видели плоды независимости», - пожелал в свою очередь Филипп Мартинэ.

Напомним, сегодня страна отмечает День Независимости. 28 лет назад наша республика стала суверенным государством.