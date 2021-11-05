28 лет назад был учреждена стипендия «Болашақ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба партии «Nur Otan» в рамках рубрики «Этот день в истории» опубликовала в социальных сетях видеоролик, посвященный программе «Болашақ». Об этом передает МИА «Казинформ».

«5 ноября 1993 года вышел Указ Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева об учреждении стипендии «Болашақ». Благодаря беспрецедентному решению Елбасы тысячи казахстанцев смогли получить высшее образование в лучших вузах мира. Сегодня болашаковцы не только успешно работают в различных секторах экономики, но и запускают стартапы, реализуют сотни научных разработок и проектов в сфере образования, здравоохранения и науки», - говорится в описании к видеоролику.

Отмечается, что в 2001 году первыми выпускниками была учреждена Ассоциация «Болашақ», ставшая одной из наиболее успешных неправительственных организаций страны.

В 2011 году болашаковцы также создали фонд «Болашақ» для реализации социальных и благотворительных проектов, направленных на поддержку талантливых детей.

К примеру, за 10 лет по самым высоким стандартам с английского на казахский язык было дублировано уже 37 фильмов для детей. Одним из ключевых направлений работы фонда «Болашақ» стал проект по развитию инклюзивного образования.

«В рамках болашаковского проекта «Каждый ребенок достоин школы» свыше 2 тысяч детей с особыми потребностями получили путевку в новую жизнь. Многие из них научились говорить, вышли на самостоятельное обучение, стали призерами различных соревнований и олимпиад. В целом, во всех регионах страны открыто 59 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 43 кабинета поддержки инклюзии», - рассказывается в ролике.

Как подчеркнули в пресс-службе партии, «Болашак» - один из многих успешных проектов Елбасы, ставший международным брендом Казахстана.